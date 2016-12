Mini guida alle proprietà di pietre e cristalli

1 AMBRA – Questa resina fossile comprende tutta la gamma di sfumature del giallo, arancione intenso fino al bruno. Protegge dalle negatività, stimola la potenza creativa e la fiducia in se stessi. Fin dall'antichità l'ambra veniva utilizzato come amuleto, anche in forma di collane per i bambini.



2 TURCHESITE – Secondo la tradizione orientale meditare o guardare la turchesite al mattino aiuta ad avere una giornata positiva. Secondo i principi di cristalloterapia tenere questa pietra in tasca aiuta la purificazione, protegge il sistema immunitario e dona coraggio.



3 QUARZO ROSA – Ti senti attratto dal quarzo rosa? Il cuore ti sta mandando un messaggio: questa pietra aiuta a fare pace con l'amore e aprire il cuore. Il suo colore intenso rimanda alla positività e alla calma che viene dal perdono.



4 CRISTALLO DI ROCCA – Chi lavora con le pietre indica il cristallo di Rocca come potente riequilibrante per il sistema nervoso. Noto fin dal Medioevo, veniva utilizzato per chiedere indicazioni sul futuro. Aiuta a ritrovare energia e combatte lo stress, portando alla luce la verità.



5 MALACHITE – I suoi riflessi verdi ispirano la forza necessaria per raggiungere i propri obiettivi, anche quando si tratta di andare controcorrente. Secondo la tradizione antica la malachite contribuisce a ridurre la pressione arteriosa. È consigliata alle donne, soprattutto in dolce attesa, perché collegata al parto e alla sfera sessuale femminile.



6 CORNIOLA – Pietra sacra alla dea egizia Iside, il colore fra arancione e rosso bruno della corniola rievoca il flusso sanguigno. Questa pietra infonde coraggio e concretezza ai progetti, protegge il sonno e la casa, combatte la stanchezza, dà buon umore.



7 GIADA – Talismano molto diffuso in Cina, non tutti sanno che la giada comprende diverse colorazioni, dal bianco al verde al viola. Secondo la tradizione è un simbolo beneaugurante, aiuta a migliorare il rapporto con il denaro, protegge dalla sfortuna e dalle malattie.



8 OSSIDIANA – Amuleto antichissimo, l'ossidiana nasce dalle profondità misteriose della terra. Utilizzata dal popolo Maya come strumento di divinazione, sblocca chi eccede nella razionalità e nell'autocontrollo, favorendo la connessione con l'intuizione.



9 CALCEDONIO – Nell'antichità si indossava al collo per scongiurare incantesimi maligni: il calcedonio favorisce la calma mentale e purifica la mente, aiutando l'unione fra le persone e stimolando un atteggiamento di generosità.



10 AMETISTA – Talismano protettivo, è connessa alla femminilità e porta sostegno a chi ha intrapreso un percorso spirituale. Secondo la cristalloterapia l'ametista stimola il metabolismo e favorisce le intuizioni. Posizionare le altre pietre sopra una drusa di ametista aiuta a purificarle e ricaricarle.