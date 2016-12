I rimedi naturali per contrastare i malanni di stagione

VITAMINA C – La vitamina C favorisce l'assorbimento del ferro, prezioso contro stanchezza, mal di testa e irritabilità. La rosa canina contiene flavonoidi, acido folico, carotenoidi, tannini ed è ricchissima di vitamina C, lo sapevi? Disponibile sotto forma di integratore, le sue bacche hanno un'azione antinfiammatoria e rafforzano il sistema immunitario. Se vivi in campagna raccogli le bacche fresche: puoi schiacciarle e versarle nell'acqua per una tisana benefica.



CONTRO IL MAL DI GOLA – Sfrutta gli infusi per scaldare l'organismo dall'interno, idratare e aiutare il lavoro del fegato. Lo zenzero stimola la digestione, contrasta la nausea (anche in gravidanza!) e grazie alle proprietà antinfiammatorie aiuta a ridurre i dolori articolari. Per combattere il mal di gola prepara un pentolino con acqua calda e aggiungi zenzero fresco a fette, un cucchiaio di miele e succo di limone: sorseggia durante la giornata oppure la sera, prima della buona notte.



NUTRIENTE NATURALE – Il miele è un potente antibiotico naturale e costituisce una cura dolce per il tuo benessere quotidiano. Per guarire le labbra screpolate e l'epidermide tagliata dal freddo prepara una maschera fai da te versando in una ciotola miele e un olio naturale a tua scelta, stempera con yogurt o latte e massaggia sulla pelle umida. Il miele darà sollievo all'epidermide arrossata velocizzando la cicatrizzazione. Secondo le ricerche l'olio di cocco alimentare aiuta a combattere infezioni e virus grazie al contenuto di acido laurico: abbinalo al miele per una bevanda contro i dolori muscolari.



DAL CORPO ALLA MENTE – Per dare energia all'organismo punta su una colazione strategica. Abbassare il consumo di zucchero avrà effetti positivi sulla pelle, la stanchezza e… la fame! Dolciumi industriali e bibite gassate, ricchi di zucchero, creano un picco di energia a cui segue un calo immediato. Per soddisfare la voglia di dolce tipica di questo periodo scegli i vegetali di questa stagione, dalla zucca all'uva o i cachi: i frutti dell'autunno sono naturalmente dolci, idratano e costituiscono una riserva di vitamine.



SALUTE DI... PANCIA – Quando l'intestino non funziona al meglio, lo stress ossidativo aumenta con il rischio di attaccare altri organi. Olio di lino, mandorle, pepe e frutta ricca di fibre aiutano a ripristinare la flora batterica intestinale. Sfrutta le proprietà delle spezie, energizzanti e disintossicanti, per rafforzare le difese immunitarie. Delizia per il palato e salute con le zuppe di legumi e le vellutate di verdura con l'aggiunta di erbe aromatiche, peperoncino, cumino e curcuma. Sì alla merenda con il centrifugato o lo yogurt con pezzi di frutta e tanti semi (girasole, lino, papavero, zucca).



VITA ATTIVA – Un trattamento fitoterapico a base di Sambucus nigra può aiutare a prevenire influenze e raffreddori grazie all'azione antivirale e antiossidante. Sauna e bagno turco ti aiuteranno a combattere sinusite e catarro. Sai che fare sport aiuta a stare bene? Secondo gli studi una regolare attività fisica contrasta i virus respiratori. Passeggiare all'aria aperta ha numerosi effetti benefici: l'importante è coprire bene le estremità, testa e piedi, con indumenti caldi. È bene ricordare che il freddo non va temuto. Come raccomandano gli esperti, la temperatura di appartamenti e luoghi di lavoro non dovrebbe essere eccessiva. Aprire le finestre e favorire il riciclo d'aria mantiene sani gli ambienti di casa.