La dispensa dell'inverno

La dispensa dovrebbe sempre seguire le stagioni, sia per un risparmio economico sia per gustarsi i cibi al loro apice di sapore e genuinità. In inverno, la voglia di fare scorte è quasi incontenibile ma andrebbe arginata per evitare sprechi ed eccessi alimentari. Cosa comprare nella stagione fredda? Ortaggi depurativi , legumi in scatola, cereali perfetti per le zuppe, un po' di carne e pesce da surgelare in monoporzioni. In questo modo, si risparmierà e si inizierà l'anno nuovo alimentandosi in modo più sano.

Ortaggi e frutta invernali - Le verdure da acquistare quando fa freddo sono quelle di stagione, ovvero: carciofi, radicchio tardivo, verze, cavoli, cavolfiori, porri, cipolle e carote. Da evitare le primizie, i pomodorini e tutte le varietà tipiche di altri periodi dell'anno. Immancabili, tra la frutta: arance rosse, banane, mele e tanto zenzero.



Legumi - I legumi sono sempre un'ottima idea, soprattutto di inverno. Costano poco e rendono moltissimo, sia in termini di salute sia in quanto a sazietà (e riuscita delle diete detox). Da mettere sulla lista: fagioli, lenticchie e ceci. Secchi per chi ha più tempo per cucinare (richiedono ammollo e cottura prolungata) o in scatola (da sciacquare prima dell'utilizzo).



Cereali e zuppe pronte - Invece della solita pasta, in inverno è bene sbizzarrirsi con tanti cereali diversi per preparare zuppe gustose e fumanti. Qualche esempio: grano saraceno, kamut, orzo, farro e miglio. Per chi desidera risparmiare tempo, in commercio ci sono ottime zuppe di legumi e cereali, secche, già pronte e sapientemente miscelate.



Pesce e carne da surgelare già cotti - Quando si acquistano pollo o pesce, è bene cucinarli e poi surgelarli in monoporzioni. In questo modo, sarà più rapido sfoderare all'ultimo la cena per tutta la famiglia oppure avere a disposizione il pranzo da portare in ufficio (scongelando la sera prima).



Ingredienti per le torte - I dolci fatti in casa sono un must dell'inverno. Soprattutto se si hanno bambini, la dispensa dovrebbe essere ben fornita di farine di vario tipo, lievito per torte, vanillina, aroma, zucchero di canna, decorazioni, cioccolato fondente e cacao in polvere. Altri elementi immancabili: cannella, zenzero e chiodi di garofano.



Tè e tisane - Le bevande calde da non farsi mancare nella stagione fredda si tengono in dispensa e durano moltissimi mesi. Parliamo di tè e tisane, di diversi tipi per stupire ospiti e familiari. I più indicati: tè nero, infusi invernali, decotti di zenzero, tisane digestive e detox per contrastare gli eccessi a tavola.