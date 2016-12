Le tisane dell'autunno

TISANA DIGESTIVA – Camomilla, rosa e lavanda per un infuso in grado di rilassare e favorire la digestione. I fiori di lavanda hanno proprietà balsamiche, carminative, sedative, antimicrobiche, antinfiammatorie, antalgiche e decongestionanti. In alternativa, punta sull'arancio dolce, dal profumo intenso, che è amato anche dai più piccoli.



EFFETTO DETOX – Le tisane di erbe amare aiutano a sgonfiare e favoriscono il drenaggio dei liquidi, depurando e disintossicando l'organismo. Prova il tarassaco, dall'effetto diuretico. Ai fiori gialli del tarassaco, ricchi di calcio, flavonoidi e vitamine, puoi aggiungere le benefiche proprietà del cumino o della curcuma, antitumorale utilizzato da secoli nella medicina ayurvedica.



PER LA CIRCOLAZIONE – Hai problemi di circolazione? Per sgonfiare e disintossicare sperimenta finocchio e cardo mariano. Foglie di menta fresca o anice stellato daranno un profumo intenso all'infuso. In alternativa peduncoli di ciliegia, mirtillo, foglie di lampone favoriranno il drenaggio migliorando il microcircolo.



NON SOLO NERO – Perché limitarsi al tè nero? Divertiti a sperimentare: il tè disintossica, idrata l'organismo, aiuta a sgonfiare. Prova l'africano rooibos, ricco di minerali, proprietà antispasmodiche e digestive. Alcalinizzante e diuretico, il tè bancha è ottimo da sorseggiare durante la giornata. Ricorda che per preparare un buon tè sono necessarie quantità minime.



ANTI FAME – Secondo alcune ricerche la vaniglia aiuta a sconfiggere gli attacchi di fame: al suo sapore intenso e dolce puoi abbinare cannella e anice, oppure arancio e menta. In alternativa scopri il potere dello zenzero, da grattugiare fresco o tagliare a fettine in un pentolino d'acqua calda insieme a un cucchiaio di miele e succo di limone: questa preparazione è un prezioso rimedio naturale anche per mal di gola e raffreddore.



AROMI ORIENTALI – Ami i profumi caldi e intensi? Aggiungi le spezie alle tue tisane: pepe, cannella, chiodi di garofano e curcuma aiutano a disintossicare l'organismo e alzano i livelli di energia. Per un sapore fresco sfrutta le erbe officinali come menta, salvia e rosmarino oppure basilico, ottimo anche per digerire. Ricorda che il rosmarino è ottimo se soffri di pressione bassa, invece è da evitare nei casi di pressione alta e ipertensione.



DOLCE BUONA NOTTE – Camomilla? Sì, ma evita le bustine: per una qualità più alta acquista in erboristeria i fiori interi, capolini. La malva, che colora l'acqua di affascinanti sfumature fra il rosa e il blu, è amica delle donne perché dona sollievo nel caso di dolori mestruali. Grazie alle proprietà antinfiammatorie e digestive, aiuta a combattere i malanni invernali e può essere utilizzata anche come impacco calmante sulla pelle sensibile o arrossata.