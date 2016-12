Kamut: l'antica farina che ti mantiene giovane

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – E' tra i cereali più completi dal punto di vista nutrizionale: ha un contenuto di acqua pari al 9,8%, di proteine pari al 17% circa, di carboidrati pari al 68% e di fibre alimentari grezze pari al 2%. Ma senza colesterolo.



LE PROPRIETA' - Il cereale garantisce, inoltre, un buon apporto di sali minerali come il potassio, il magnesio, il fosforo, lo zinco, il ferro e il calcio. È ricco anche di vitamine del gruppo B ed E nonché di aminoacidi. Fondamentale anche il suo alto contenuto di selenio, un potente antiossidante, in grado di rallentare l'invecchiamento e contrastare l'azione dei radicali liberi. E' anche apprezzato per la sua buona digeribilità e assimilabilità, e per il controllo della pressione.



LA RICETTA: TROFIE DI KAMUT AL PESTO DI BASILICO CON RICOTTA FRESCA E PISTACCHI (gentilmente offerta da Il Margutta Ristorarte - Roma) Lavate, pulite e frullate 500 grammi di basilico con 150 ml di olio extravergine d'oliva, sale, 300 grammi di pistacchi e 30 grammi di pecorino grattugiato con qualche cubetto di ghiaccio per non fare scaldare il basilico mentre si frulla. Usate il pesto per condire 300 grammi di trofie di Kamut lessate, saltatele in padella con 200 grammi di ricotta. Per la presentazione, adagiate in un piatto fondo la pasta, e accanto mettete una quenelle di ricotta fresca. Cospargere il tutto con un po' di basilico fresco e 100 grammi di pistacchi tostati e disporvi sopra alcune listarelle di ricotta salata incrociate tra di loro.



IL CONSIGLIO VELOCE - Per un aperitivo gustoso e fresco, tostare delle fette di pane di kamut e spalmarvi sopra la ricotta precedentemente lavorata con sale e olio. Aggiungere poi qualche goccia di miele e cospargere con pistacchi tritati e del pepe macinato fresco.