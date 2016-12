7 di 7 Corbis

Corbis

Dieta detox dopo le Feste

SFRUTTA LE ZUPPE – Zuppe, minestroni e creme di verdura ti aiutano a creare un menù leggero per i giorni dopo le feste. Se ami coccolarti con l'effetto cremoso trasforma le verdure in una vellutata da conservare in tante monoporzioni, facili da scongelare: ti saranno utili quando ritornerai al lavoro e avrai meno tempo. La minestra è il piatto perfetto per la sera, poco calorico e saziante, in grado di scaldare l'organismo aiutando la depurazione.