Sgonfia la pancia con le verdure invernali

Durante i mesi freddi il corpo ha bisogno di più energie. La strategia? Parti con una ricca colazione, alza il consumo di acqua e tisane, riduci zucchero bianco e non eccedere con i formaggi, ricchi di grassi. La dritta in più? Porta in tavola tante verdure invernali, ti aiuteranno ad avere una pancia al top per tutta la stagione.