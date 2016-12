Dimagrire e disintossicarsi con lo zenzero

ANTI FAME – Tradizionalmente lo zenzero è noto per le proprietà digestive. Energizzante e in grado di attivare il metabolismo, combatte la fame nervosa e aiuta il senso di sazietà. Puoi utilizzare il prodotto fresco oppure essiccato, sotto forma di polvere. Nei negozi etnici trovi a basso costo il rizoma fresco, ottimo da tenere a portata di mano in cucina, ricco di principi attivi.



EFFETTO DETOX – Secondo un'indagine condotta dall'Institute of Human Nutrition della Columbia University lo zenzero aiuta chi vuole affrontare una dieta a regime calorico ridotto perché riduce lo stimolo dell'appetito. Inoltre, favorisce la depurazione. Per preparare una tisana detox metti a bollire l'acqua, versa un pezzo di zenzero tagliato a fettine, infine aggiungi miele e succo di limone fresco. Questa bevanda calda ha un sapore delizioso, disinfetta il cavo orale e dona sollievo al mal di gola.



BENEFICI – Lo zenzero stimola gli enzimi digestivi favorendo il benessere dell'intestino e la digestione. Per combattere la nausea in caso di mal d'auto e mal di mare puoi acquistare pezzi di zenzero essiccato o candito da masticare prima e durante il viaggio: sarà utile anche quando hai voglia di uno snack naturale oppure per dare sollievo alla tosse.



ANTIDOLORIFICO – Ha proprietà antisettiche e antibatteriche, stimola la rigenerazione dei tessuti, combatte i bruciori di stomaco. L'olio essenziale di zenzero ha potere cicatrizzante e aiuta la cura di strappi muscolari e dolori reumatici. Con una pentola, zenzero fresco e garze potrai preparare un impacco in grado di decongestionare e attivare la microcircolazione.



TINTURA MADRE – Ottenuta dalla radice, la tintura madre di zenzero attiva i processi digestivi, ha proprietà ipocolesterolemizzanti e anticoagulanti. Inoltre, dona importanti benefici alla circolazione. La medicina ayurvedica utilizza lo zenzero come stimolante delle funzioni metaboliche e digestive. Ecco una ricetta leggera e dietetica per la pausa pranzo: cuoci il riso con un pizzico di curcuma e zenzero, poi saltalo in padella con le verdure tagliate a cubetti, erbe aromatiche e olio extravergine. Facile, veloce, nutriente.



RICETTE – Cerchi un piatto a base di zenzero? Sfrutta le proprietà benefiche nel risotto con gamberi e zucchine, a cui aggiungere zafferano e zenzero. Puoi utilizzare la polvere di zenzero per preparare i biscotti della colazione, leggeri e saporiti. È ottimo anche su contorni di verdure e secondi piatti. Prova gli spiedini di pollo marinati con limone e zenzero, oppure grattugia il rizoma su orata o salmone, a cui aggiungere lime, un filo d'olio, peperoncini, basilico e pomodorini. Buon appetito!