Strategie per placare la tosse notturna dei bambini

La tosse dei bambini è un vero e proprio must, in grado di perseguitare dall'esordio dell'autunno fino a primavera inoltrata. Infatti, soprattutto se i bimbi sono piccoli, la tosse è un sintomo molto comune (se non il primo) di raffreddamenti e affezione virali o batteriche . C'è anche da considerare il fatto che i bambini piccoli solitamente non si soffiano il naso e, dunque, il muco ristagna a lungo (anche per molti giorni) nelle prime vie respiratorie, scatenando tosse insistente e continua. La tosse del bambino (e non solo) tende ad aumentare in posizione coricata, dunque la notte può diventare un vero e proprio incubo sia per chi ha la tosse, sia per gli altri membri della famiglia che ne vengono svegliati.

Idratazione costante - Soprattutto quando la tosse è secca, sussiste la necessità di fluidificare il muco. Oltre ai rimedi farmacologici che prescriverà il pediatra, esiste un modo molto naturale e sempre consigliato, per rendere il muco più fluido e, dunque, facilitarne l'espulsione. Si tratta semplicemente di bere di più. Cosa? Acqua e ancora acqua, camomilla, tisane, brodo vegetale, centrifughe, spremute... Meglio evitare il latte e i latticini, rei di aumentare la produzione del muco se il bambino è raffreddato.



Miele e limone - È un rimedio della nonna, completamente naturale e facilmente reperibile. L'emulsione di miele e limone riesce a placare la tosse dei bambini. Prima di andare a letto, e ogni volta che se ne sente il bisogno, basterà unire in un cucchiaio da minestra un po' di miele e qualche goccia di limone. L'azione addolcente del miele, unitamente alle proprietà astringenti del limone (ricco anche di vitamina C) ammorbidiranno la gola, mantenendola più umida.



Umidificatore in camera - Accessorio indispensabile quando si hanno bambini piccoli, l'umidificatore è un vero e proprio salvavita quando i piccoli sono raffreddati e hanno la tosse. Emettendo vapore per tutta la notte, l'umidificatore libera le vie respiratorie, fluidifica il muco e assicura un sonno sereno a tutta la famiglia. Utilizzando l'umidificatore, si formerà molto vapore acqueo e, dunque, al mattino sarà necessario areare perfettamente la stanza. Inoltre, è bene posizionare l'umidificatore lontano dalla portata dei piccoli e in un luogo sicuro, in modo che non vi si possa inciampare e l'acqua bollente non si rovesci provocando anche gravi conseguenze.



Pulizia del naso - I bambini spesso tossiscono perché hanno il naso completamente chiuso dal muco. Per questo, è necessario pulire perfettamente le prime vie respiratorie, più volte al giorno e soprattutto prima di andare a nanna. Come? Usando una siringa (senza ago) e una preparazione di soluzione fisiologica (molto economica ma efficace). La soluzione va iniettata nelle narici del bambino, delicatamente ma in modo deciso. Il trattamento va eseguito una narice alla volta, per poi far soffiare bene il naso al bambino. Se il bimbo è troppo piccolo per espellere da solo il muco fluidificato, si possono utilizzare le apposite pompette aspira-muco.