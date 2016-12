Le tisane per una cura detox

1 ROSA CANINA – Dai cespugli di rosa canina è possibile raccogliere bacche, ottime per la preparazione di infusi contro i malanni invernali. Ricca di vitamina C, questa pianta selvatica rafforza il sistema immunitario, ha proprietà diuretiche, astringenti e depurative.



2 ORTICA – Cresce spontaneamente e può essere facilmente messa a essiccare: l'ortica aiuta a eliminare le tossine e costituisce un ingrediente prezioso per una tisana detox contro la ritenzione idrica. Aggiungi menta o bacche di rosa canina per un profumo intenso.



3 ZENZERO – Acqua, zenzero, limone e un cucchiaino di miele: questa ricetta semplicissima è ottima durante l'inverno per la gola e favorisce la depurazione dell'organismo. Il segreto? Usa zenzero fresco, da grattugiare o tagliare a fette.



4 PREZZEMOLO E… – Sai che il prezzemolo ha un effetto detox? Ricco di sali minerali, aiuta l'eliminazione delle tossine. Taglia foglie e qualche rametto, versa in acqua bollente e attendi qualche minuto. Puoi insaporire con una fetta di limone o menta. Attenzione, il prezzemolo ha proprietà sudorifere e diuretiche, tuttavia può essere pericoloso se ingerito in alte dosi.



5 TARASSACO – Raccogli i fiori di tarassaco in montagna o nelle aree verdi lontane dall'inquinamento, metti a seccare e utilizza per un infuso benefico. Puoi sfruttare le foglie più tenere per l'insalata: grazie alle proprietà detox questa pianta è preziosa per il benessere dell'organismo.



6 BARDANA – Radice di bardana e tarassaco, foglie di ortica, un ramo di menta ed ecco la ricetta per una tisana depurativa ricca di sali minerali. Efficace contro acne, psoriasi e dermatiti, la bardana stimola la funzionalità epatica e ha un'azione drenante.



7 BETULLA – Nota come la pianta delle donne, contrasta la cellulite e dona sollievo in caso di cistite. L'olio di betulla stimola la circolazione, ma questa pianta è preziosa anche sotto forma di tintura madre o infuso; la linfa di betulla è ricca di antiossidanti e costituisce un potente diuretico.



8 SAMBUCO – Estratto dalle bacche, il succo di sambuco combatte gli edemi e purifica il sangue. Puoi sfruttare le proprietà diuretiche del sambuco per una tisana detox: aggiungi cardo mariano e semi di finocchio, aiuteranno l'eliminazione delle tossine.



9 ANICE – Anice, semi di finocchio e liquirizia: una ricetta perfetta per chi ama i profumi intensi. L'anice ha un'azione digestiva e antispasmodica. Ottima per sgonfiare, questa tisana può essere combinata con le spezie o il mirtillo, prezioso per il microcircolo.



10 CILIEGIO – I peduncoli di ciliegio sono preziosi contro la ritenzione idrica, lo sapevi? I piccioli del frutto, che contengono potassio, possono essere utilizzati nelle tisane per contrastare cellulite e gonfiori. Grazie a tannini e mucillagini, il ciliegio aiuta a eliminare gli acidi urici, drena e ha proprietà antinfiammatorie.