Clean eating: dieci strategie per cambiare il tuo modo di mangiare

VOGLIA DI FRESCO – Più vegetali freschi, di ogni tipo, scelti fra la frutta e la verdura di stagione. Evita di esagerare con le quantità: scegliere due o tre tipologie è sufficiente e ti fa risparmiare. Divertiti ad assaggiare i prodotti del territorio.



QUESTIONE DI TEMPO – Sì alle ricette semplici e al crudismo per disintossicare l'organismo e favorire il lavoro del fegato. Farai il pieno di vitamine e sali minerali. La cucina naturale aiuta a mantenersi in forma e combatte l'invecchiamento.



QUALITÀ – Frutta e verdura bio, ma non solo: la verità è che leggere l'etichetta non basta. Informati sui metodi di produzione e le aziende dietro i prodotti che utilizzi abitualmente. Scegli i mercati locali, dove acquistare con consapevolezza.



SALE NASCOSTO – Attenzione ai prodotti come legumi in scatola e zuppe congelate: generalmente contengono quantità più alte di sale, conservanti e aromi artificiali. Usa qualche ora per cucinare e metti in freezer, i piatti preparati in casa sono più leggeri e naturali.



ACQUA! - Bere di più aiuta a eliminare le tossine, depura il corpo, migliora la pelle e combatte il mal di testa. Evita di acquistare bibite e succhi, punta su infusi di fiori, tè e ingredienti come l'orzo o l'avena, da sostituire periodicamente al latte vaccino.



ZUCCHERO DETOX – Secondo gli studi il consumo di zucchero è in crescita preoccupante: una vera e propria invasione, dalle bibite in bottiglia a prodotti come succhi o polpa di pomodoro, in grado di provocare dipendenza.



IL TUO BENESSERE – Pausa pranzo in ufficio? A cena prepara una porzione in più per il giorno successivo, avrai un pasto sano e fatto in casa. Impara a scegliere i locali giusti e gli ingredienti che ti fanno bene: non si tratta dell'insalatina scondita, bensì cibo cucinato con amore nel rispetto della natura e della salute.



MODERAZIONE – Ricorda che le eccezioni dovrebbero essere… eccezioni! Un conto è godersi una fetta di torta con consapevolezza, apprezzarne il gusto e sollecitare il piacere attraverso i sensi, un altro è ingurgitare tutto con ansia e senza freno.



SPERIMENTA – Dedicare tempo alla cucina è un modo importante per imparare a dare valore al cibo, perché significa diventare consapevoli del tempo e dell'energia che richiede stare ai fornelli. Usa spezie e erbe aromatiche. Cucina con amore.



IL CIBO È SACRO – Quando mangi… siediti! Anche se si tratta di una merenda o un piccolo break impara a prendere il tuo tempo, mastica con calma, dai importanza a questo momento. Ti aiuterà a combattere l'emotional eating e trasformare il pasto in un rito benessere.