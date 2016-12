1 QUESTIONE DI ENERGIA – Femminile e maschile si incontrano durante l'incontro d'amore, ecco perché nel tantra è fondamentale ascoltare le sensazioni e… andare con calma! Concentrati sul qui e ora.



2 LENTEZZA – Fretta? No, grazie. Per rilassarci abbiamo bisogno di tempo. Cura l'atmosfera, fidati del partner e inizia a lasciarti andare. Entra in connessione con il flusso delle tue emozioni.



3 BRUTTE ABITUDINI – Il sesso in una coppia che sta insieme da tanto spesso è vissuto in modo automatico, masticato e digerito in fretta. Giocate a tornare adolescenti. Sì alle carezze e al contatto di pelle: secondo gli studi dormire nudi favorisce la complicità e scalda la coppia.



4 CURIOSI – La curiosità costituisce un aspetto fondamentale, nella vita e… in coppia! Non si tratta di conoscere a memoria il Kamasutra, ma semplicemente di imparare a muoversi seguendo le sensazioni di pelle. Ecco il modo giusto per dare spazio alla fantasia e scoprire nuove posizioni insieme a lui.



5 RESPIRA – La respirazione profonda amplifica le sensazioni, favorisce il rilassamento e aumenta il piacere. Nel tantra viene insegnato a respirare insieme all'altro: un viaggio nel piacere a due.



6 ESERCIZI – Le palline vaginali, note anche come Geisha Balls, stimolano il piacere e mantengono elastico il pavimento pelvico. Ideali per trovare la connessione con la tua femminilità e imparare a gestire l'orgasmo.



7 ASPETTA – È il segreto del tantra: l'attesa. L'obiettivo non è avere un orgasmo, ma imparare a condividere il piacere con l'altro, trasformando l'incontro in un momento di pura emozione.



8 ALLENATI – Discipline come lo yoga allenano al piacere perché rendono più elastici, migliorano la postura e aiutano a fare movimenti complessi. Cosa ne dici di iniziare un corso insieme a lui?



9 INSIEME – Il grande insegnamento del tantra è che… non è solo sesso! Si può essere amanti tantrici in modo differente, perché unione è anche condivisione di passioni, energia, stimolo mentale e creativo.



10 FUORI DAL LETTO – I baci senza un perché, il gioco di sguardi, i gesti d'affetto in pubblico: la vita quotidiana è un allenamento per l'amore. Nel tantra il sesso è sacro perché è l'unione del maschile e del femminile, l'aspetto divino presente in ogni essere umano. Inizia a sentire la dea che è in te e lasciati andare all'amore.