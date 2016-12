PRELIMINARI HOT – Secondo gli esperti l'attività sessuale può essere considerata al pari di una vera e propria ginnastica. Durante i momenti di intimità viene bruciata una notevole quantità di calorie: un vero allenamento per i muscoli e il sistema cardiocircolatorio. L'importante è… muoversi!



USA LA FANTASIA – Vietato fermarsi alle solite posizioni. In piedi, nella doccia, sul divano o sulla lavatrice: usa la fantasia e osa. Sperimentare rende eccitante il sesso e aumenta la complicità con il partner. Invece di rimanere passiva, assumi un ruolo attivo e vai alla ricerca del tuo piacere, avrà un effetto travolgente anche per lui.



SENTIRE IL CORPO – Spesso si finisce per trattare il sesso come un'azione meccanica, fatta di gesti prefissati e già noti. Rompi la routine. Carezze e baci costituiscono un modo per realizzare il contatto di pelle e accedere alle emozioni profonde. Muovi il corpo, seguendo il tuo istinto: grazie all'esercizio migliorerai elasticità e flessuosità.



RESPIRA – Ascolta il tuo cuore e rilassati. Segui il ritmo del suo respiro. Una respirazione profonda permette di abbassare le tensioni e lasciarsi andare, un fattore determinante per realizzare un piacere profondo, in grado di unirvi in un'atmosfera magica. Usate un foulard per bendarvi a vicenda: utile per chi non riesce a dimenticare la testa, vi aiuterà a concentrarvi sulle sensazioni fisiche.



PER LEI – Gli esercizi di Kegel migliorano il pavimento pelvico e allenano il piacere. Quando fai pipì prova a trattenere per qualche secondo il flusso, ecco un modo per individuare i muscoli su cui puntare l'attenzione. Contrai i muscoli del perineo per cinque-dieci secondi e poi rilascia e ripeti. Puoi effettuare questo esercizio in qualsiasi momento della giornata: aiuterà l'orgasmo, prevenendo il rischio di prolasso uterino.



BALLIAMO? – Ballare è sensuale e riesce a unire due amanti dal cuore alla testa. Crea una playlist con le vostre canzoni preferite, da ascoltare durante le serate romantiche in casa, o in viaggio. Stimolare la fantasia e ritrovare il contatto fisico costituiscono due ingredienti fondamentali per una vita sessuale felice. Inoltre, attività come pilates, danza del ventre e stretching risvegliano il rapporto con la propria femminilità, aiutando il recupero della dimensione fisica, emozionale e spirituale.



DAMMI UN BACIO – Baciarsi per un'ora permette di bruciare oltre 200 calorie. Più è alto il livello di passione, maggiore è la quantità di energia utilizzata: un motivo in più per tenere vivo il fuoco dell'amore. Grazie al sesso aumenta la produzione di endorfine, ci sentiamo più rilassati e migliora l'umore. Allenarsi con yoga, tantra e meditazione è un modo per diventare più ricettivi verso le emozioni, liberare l'energia e dare una scossa al desiderio. Un vero e proprio doping naturale.