Le quattro posizioni (classiche) per godere di più

07:00 - Secondo il Kamasutra arrivano a 100 e più le posizioni per fare l’amore. Noi ne abbiamo individuate quattro per ottenere il massimo piacere di lei. Non è richiesta una particolare fantasia né una dote acrobatica da geisha, ma solo capacità di lasciarsi andare e voglia di godere. Secondo un sondaggio condotto dall’Osservatorio di Tradapharma, in collaborazione con Doxa Duepuntozero, il 70% delle donne italiane non ha mai raggiunto l’orgasmo. Un dato piuttosto alto. E se dipendesse anche dalla mancanza dell’attitudine ad allenarsi al piacere? Oltre ad un insieme di fattori personali che vanno al di là di pratiche ginniche. In attesa di allargare la fascia i donne soddisfatte sessualmente al di là di quel magro 30%, proviamo a fare una ripassata sulle posizioni più indicate per lei.

1) Andromaca

Come si fa - Lui è sdraiato sulla schiena a gambe unite o semiaperte. Lei è sopra di lui a gambe divaricate.

Perché piace - È la posizione in cui è più facile per la donna raggiungere il piacere. È lei a controllare il ritmo e a muoversi come le piace, ponendosi in un ruolo molto attivo. D’altro canto l’uomo può trovare molto eccitante restare passivo: nel frattempo può ammirarla, accarezzarle il, i glutei e le gambe e stimolarla in tutti i modi.

Può non piacere - Perché è una posizione che richiede alla donna molta dimestichezza con il suo corpo e intimità con il partner: alcune possono non gradire il fatto di essere viste e non sentirsi a proprio agio nel governare la situazione. Per questo stesso motivo può non piacere agli uomini che nel rapporto preferiscono assumere il ruolo attivo in modo preponderante.



2) L’incudine

Come si fa - Lei è sotto e lui sopra, ma a differenza della classica posizione del missionario, le gambe della donna poggiano sulle spalle dell’uomo.

Perché piace - Rientra tra le posizioni romantiche, dato che il contatto visivo c’è. Permette una penetrazione molto profonda che stimola il punto G.

Può non piacere - Perché se praticata di fretta, può risultare leggermente dolorosa. È molto importante infatti che lei sia eccitata e con i muscoli rilassati. Dunque non sono da non trascurare dunque preliminari, baci e carezze.



3) L’elefante

Come si fa - Lei è distesa a pancia in giù, con il bacino leggermente sollevato. Le meno atletiche possono servirsi di un cuscino. Lui la penetra da dietro.

Perché piace - Pur essendo una posizione “posteriore” è molto intima, perché permette ai due partner di baciarsi e sussurrarsi parole dolci o piccanti: le teste infatti si sfiorano, anche se manca il contatto visivo.

Può non piacere - Perché la penetrazione non è molto profonda e quindi può risultare poco eccitante. Una sensazione solo iniziale, dato che se lei stringe le gambe compensa la scarsa profondità della penetrazione.



4) Il toro seduto

Come si fa - Lui è seduto con le gambe divaricate e piegate, lei è seduta sopra di lui nella stessa posizione.

Perché piace - Pur essendo una posizione complementare, il ruolo più attivo spetta alla donna. È lei infatti che stabilisce il ritmo a seconda di come la guida il desiderio, anche se lui può accompagnarla nel movimento, spingendola con le mani.

Può non piacere - Perché è una posizione che richiede un fisico atletico e un discreto allenamento. Le prime volte è piuttosto fatica.