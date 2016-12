Sesso tantra: cinque must da imparare

COME RESPIRI? – Respiriamo in ogni istante della nostra vita, eppure spesso lo facciamo in modo sbagliato. Utilizza il diaframma: sentirai che lo spazio nella gabbia toracica aumenta, il petto si apre e i polmoni si espandono, mentre durante l'espirazione l'aria viene espulsa e subentra una piacevole sensazione di rilassamento, in grado di combattere ansia e stress. Durante il sesso coordinare la respirazione con il ritmo del partner permette di raggiungere un livello più profondo di intimità e aiuta a essere sintonizzati sulla stessa onda del piacere.



NON PENSARE – Un appuntamento fra le lenzuola non è un incontro sul ring. Smetti di pensare, concentrati sulle tue sensazioni. L'aspettativa e le insicurezze possono giocare brutti scherzi perché è facile ritrovarsi a scrutare l'altro per capire se stiamo facendo bene. Sbagliato! Ascolta il corpo: il tuo e quello della persona con cui sei. Ogni centimetro di pelle può essere un viaggio nelle sensazioni quando sappiamo dargli la giusta attenzione.



MUOVITI LENTAMENTE – Sesso tantra e velocità non vanno d'accordo. Crea un ambiente rilassante: no a cellulari che suonano e luci troppo intense. Impara a godere insieme al partner di sfioramenti e carezze, lasciando che la passione divampi in un fuoco da vivere insieme, senza che la mente sia occupata a raggiungere l'orgasmo. Il culmine del piacere verrà da solo.



SII PRESENTE – Diamo per scontata la presenza nostra e dell'altro, ma non lo è. Essere realmente presenti significa vivere il momento con pienezza. Smetti di vagare con i pensieri, sposta l'attenzione sulle sensazioni che stai provando. Guardarsi negli occhi è altamente erotico: un contatto in grado di riportare entrambi al qui e ora.



RILASSATI – Nel sesso tantrico non ci sono movimenti giusti o sbagliati: abbandonare l'idea della performance è il primo passo per uscire dagli schemi e apprezzare il gusto di un rapporto differente. Segui il ritmo del tuo piacere. Quando abbandoniamo il senso del controllo il corpo si apre a una sensorialità nuova. Sblocca il bacino, lascia che il movimento parta da te per coinvolgere l'altro in una danza: vivere l'amore con consapevolezza significa accedere a una passione ricca di emozioni, da scoprire con autenticità e felice stupore.