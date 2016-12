Sesso: come riaccendere il desiderio

07:00 - Capita a ogni coppia: figli, preoccupazioni, giornate di lavoro interminabili, il mutuo e la stanchezza cronica non vanno a beneficio dell'amore. Qualche volta la tentazione di associare il calo del desiderio alla scomparsa del sentimento è forte, tuttavia è bene fare attenzione perché non sempre è così. In molti casi accade invece che ci si addossi un carico di preoccupazioni e pesi, difficile da portare, che lentamente schiaccia la reciproca esuberanza vitale. La prima regola per ritrovare l'intimità di coppia? Elimina il pigiama e... prova a mettere tra voi la giusta distanza, anche se ti fa paura.

IL PESO DELLE PREOCCUPAZIONI - Rispetto alle prime fasi quando l'innamoramento ci rende creature folli con le farfalle nella pancia, capaci di dormire una manciata di ore per notte, la realtà quotidiana è decisamente più stancante. Quando una coppia decide di vivere il matrimonio o la convivenza entra in una dimensione differente, in cui ruoli e riti del rapporto vengono ridiscussi. Abitando nella stessa casa la vicinanza diventa un fatto abituale e, dunque, una costante che non suscita più sorpresa, né è preceduta dai preparativi interminabili degli appuntamenti fra fidanzati.



SPAZIO PER SE STESSI - Isolare alcuni momenti da dedicare alla cura di se stessi è importante per la coppia, tanto quanto a livello individuale. Attenzione: questo non significa dover essere sempre perfetti per il partner, bensì, al contrario, trovare la formula giusta per sentirsi in armonia con se stessi e dare la giusta attenzione al proprio corpo. Un nuovo taglio di capelli, curare il proprio look o avere tempo per una doccia profumata sono piccoli gesti in grado di aiutare buon umore e autostima.



LA SFERA SOCIALE - Dal punto di vista psicologico imparare a ritagliare uno spazio di tempo per ciò che amiamo aiuta a scoprire in noi stessi risorse, forza, entusiasmo, senza sovraccaricare l'altro con aspettative eccessive. Scegli un corso o un'attività capace di destare la tua curiosità. Paradossalmente concentrarsi su qualcosa che ci interessa, insieme al fatto di frequentare persone nuove allargando la propria cerchia di conoscenza, rende più leggera la pressione esercitata sul partner, che nella vita a due spesso rischia di diventare l'unica persona su cui focalizzare tutte le energie.



OSA LA DISTANZA - Abbi il coraggio di ritagliare più momenti per te da dedicare a ciò che ami. Sperimentare un breve distacco può aiutare a recuperare la dimensione legata all'individualità, quando questo viene scelto in modo consapevole. Per esempio, un breve weekend in solitudine o con le amiche può diventare un momento in cui percepire assenza e distanza, componenti importanti in un rapporto. Evita di usare la tecnologia per controllarlo e farti controllare: un sms in grado di stuzzicare o una telefonata quando davvero avete voglia di condividere qualcosa hanno un valore infinitamente più costruttivo per la vostra coppia.



ATTIVA LA VICINANZA - La sintonia di coppia ha percorsi misteriosi, riesce a superare barriere e distanze ed è un legame nello spirito. Fai in modo di coltivare con il partner un dialogo profondo e sincero e a fine giornata non dimenticate di raccontargli le ore trascorse fuori casa. Fare domande a chi trascorre la vita al nostro fianco gli mostra quanto siamo ancora interessati: è vietato però accontentarsi di risposte superficiali, cerca di puntare sulle emozioni perché non è tanto cosa viviamo, quanto come lo si vive ciò che fa la differenza nella nostra felicità quotidiana.



ESERCIZI QUOTIDIANI - È l'ora della buona notte? Addio pigiama meglio la nudità: grazie al contatto epidermico l'intimità diventa subito più istintiva e profonda. Punta prima la sveglia: la mattina è l'ora preferita dagli uomini per fare l'amore. Dieci minuti insieme vi daranno la carica per tutta la giornata, altrimenti il rischio è arrivare a sera troppo stanchi per vivere un momento di intimità. Ogni tanto regalatevi una giornata insieme alle terme oppure una fuga in un posto che amate dove ritrovare il gusto di un pomeriggio insieme in totale libertà, fra coccole e baci, riscoprendo nell'altro un compagno di vita e di avventura.