16 luglio 2014 Sesso tantrico, ovvero piacere garantito Più che un manuale è una filosofia che, attraverso la consapevolezza del proprio corpo, mira a migliorare la sfera sessuale e affettiva

07:00 - Se pensi al sesso tantrico ti viene in mente Sting, vero? È stato il cantante pop infatti a fare da testimonial a questo particolare approccio alla sessualità. Ma a parte questa associazione, non si sa bene di cosa si tratta. Ebbene, applicare il tantra al sesso vuol dire concentrandosi meno sulla performance (cioè il raggiungere il risultato), per godere dell'esperienza erotica nella sua totalità.

Il sesso tantrico si concretizza quindi non tanto in posizioni e acrobazie ma sulla consapevolezza di noi stessi: più ci conosciamo e abbiamo consapevolezza profonda di chi siamo e del nostro corpo, più il nostro piacere sarà intenso. Da dove si parte? Dalla similitudine del corpo con un tamburo: starà a noi trovare il modo per farlo suonare. Vediamo meglio in dettaglio.



QUATTRO CHIAVI PER TROVARE IL PIACERE

Attenzione, movimento/ritmo, suono e respiro sono le 4 chiavi del piacere secondo il tantra. Si parte dal guardare dentro se stessi, per trovare le porte che aprono al piacere. Porta dopo porta (quattro, appunto) si espanderà la propria energia sessuale, che di conseguenza migliorerà la vita affettiva. Il passo quindi precede quello di trovare il partner e la situazione giusta.



Chiave N.1: Attenzione - Intesa come consapevolezza corporea, insegna ad ascoltare il proprio corpo, prima in separata sede, poi insieme al partner. Ad esempio, con questo esercizio in tre parti.

a) Con gli occhi chiusi e una musica di sottofondo rilassante e visualizza le varie parti del corpo: piedi, gambe, bacino, collo

b) A questo punto concentrati sulle emozioni e poniti alcuni domande: che clima c’è dentro di te? In quale parte del corpo senti quell’emozione?

c) Fai delle associazioni mente-corpo aiutandoti con questo pensiero: se fossi su un treno e vedessi i miei pensieri passare, quali sarebbero e cosa direbbero di me?



Chiave N.2: Movimento e ritmo - Permette la circolazione dell’energia, elemento fondamentale per muoversi insieme al proprio partner, soprattutto al livello del bacino. L’esercizio da fare è il seguente: mettetevi sedere contro sedere, tenetevi per le mani e iniziate a pedalare, come se inforcaste una immaginaria bicicletta.



Chiave N.3: Voce - Le emissioni vocali e i suoni che escono dalla gola liberano la mente, sbloccano il torace e il ventre (bacino), e quindi il piacere. Non trattenerle - non è obbligatorio "gridare" -, lasciale fluire nel corpo e poi fuoriuscire dalla gola, con naturalezza: è autoeccitante, e aiuta a mettere in circolazione le energie sessuali.



Chiave N.4: Respiro - Mira a imparare a respirare bene, profondamente, per arrivare al piacere. L’esercizio consigliato è questo: Mentre inspiri, conta fino a 6, trattieni per altri 6 e rilascia, sempre contando fino a 6, perché le fasi del respiro devono essere simmetriche. Se ti alleni in questo modo, inizi a cambiare non solo la respirazione, anche il modo in cui senti il tuo corpo.