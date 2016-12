Quando il troppo controllo è paura dell'intimità

07:00 - A causa di stress, ritmi convulsi e mancanza di tempo sono in aumento i casi di coppie in cui uno o entrambi i partner vivono una difficoltà a lasciarsi andare. L'incapacità di rilassarsi parla di un bisogno di controllo in grado di delineare una lontananza sostanziale dai ritmi del corpo. Sì, siamo sempre più lontani dalle nostre sensazioni, eppure recuperare una connessione autentica e vera con le proprie emozioni è possibile.

Lasciarsi andare non sempre è un fatto immediato, anche in una coppia di lunga data. I dubbi e gli imbarazzi che avvolgono questa situazione, più frequente di quanto non crediamo, sono tanti, ma è importante sapere che non siamo da soli. Il primo passo da fare è recuperare una dimensione di fiducia e intimità con il proprio corpo, perché solo quando aumenta la propria consapevolezza di sé può riaffacciarsi la possibilità di un rapporto di reale intimità con l'altro.



Lo stress costituisce un fattore fondamentale nella capacità di aprirsi al fluire delle sensazioni e lasciarsi trasportare da ciò che si sente. Quando la giornata è stata carica di impegni è normale arrivare a sera con una tensione che si riflette sia sul piano muscolare, sia dal punto di vista mentale. Dedica ogni giorno del tempo per te stesso: camminare costituisce un'ottima attività antistress, capace di sciogliere le tensioni e apportare benefici su respirazione, cuore, agilità. Venti minuti da dedicare a una passeggiata serale ti aiutano a staccare rispetto i problemi del lavoro, prendere una pausa, ossigenare i tessuti e ritrovare la presenza.



Fare sport, ballare, dedicarti a un hobby come il giardinaggio permettono di ritrovare la connessione con un corpo dinamico, attivo, da percepire attraverso ogni cellula. Sperimentare una nuova disciplina in questo senso può costituire un allenamento importante perché sprona a mettersi alla prova, diventare più elastici anche a livello mentale, imparare nuove possibilità sensoriali.



Gioca con il partner: anche nel sesso il vero obiettivo non deve essere l'orgasmo, bensì il piacere. Recuperare la dimensione del gioco permette di ritrovare la complicità necessaria a farci percepire l'altro come un compagno di avventure oltre che partner e amante. Farsi una doccia insieme, usare un olio per il massaggio, o cucinare fianco a fianco rientra in un rito quotidiano di cui prendere coscienza e da riprodurre consapevolmente ogni giorno.



Ci sono giornate in cui si è accumulato un tale livello di stanchezza da desiderare unicamente di addormentarsi di fianco all'altro: anche questo è un atto di amore e vicinanza. Vivilo come un dono, un instante prezioso in cui prendervi cura uno dell'altro con baci, carezze, massaggi.



Abbandonare l'ansia del controllo significa allontanarsi dalle preoccupazioni della giornata per vivere il momento dell'adesso pienamente, senza censure, né pensieri. Aprirsi all'altro e creare un'intimità autentica è accettare di entrare, insieme al partner, nel territorio più vulnerabile e autentico di noi, lasciando fluire ogni emozione, positiva e negativa, e avvicinarci con coraggio alla verità di ciò che sentiamo, qui e ora.