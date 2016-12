Cinque ispirazioni per il sesso tantrico

1. Usa il silenzio. Viviamo in una società continuamente invasa dalle parole: parole urlate, spesso inutili o false, in grado di banalizzare i sentimenti perché il linguaggio allontana dalla verità delle emozioni più autentiche. Prova a lasciar parlare il silenzio, soprattutto nei momenti di intimità. Affidarsi a una comunicazione non verbale aiuta a prestare più attenzione alla mimica, lavorare sulla connessione reciproca, giocare con la sensorialità. Invece delle parole usa lo sguardo: diretto, sincero, coinvolgente. Quando ci rivolgiamo all'altro senza perdere di vista la connessione con i suoi occhi riusciamo a creare un'atmosfera di vicinanza profonda e aumentare l'empatia.



2. Rallenta i tempi: la fretta è nemica delle cose ben fatte, come esprimono bene molti proverbi e detti contadini. Dimentica obiettivi e tempistiche: non ci sono risultati da raggiungere. Prolungare l'attesa rende più acuto il piacere, per questo indugiare sul corpo dell'altro alla scoperta di sensazioni date da carezza, baci e sfioramenti a fior di pelle aiuta a diventare consapevoli delle sensazioni proprie e dell'altro. Purtroppo nella vita quotidiana, soprattutto quando un rapporto è consolidato, si tende a procedere con troppa fretta, in una routine di gesti già noti: affidati all'istinto e coinvolgi l'altro in modo da disegnare una nuova mappa del piacere.



3. Ascolta il corpo. Fin da piccoli ci insegnano a imparare subito le reazioni giuste per ogni momento, tuttavia questo atteggiamento rischia di danneggiare la spontaneità di un incontro che, in realtà, può scatenare ogni volta emozioni diverse. Lasciati andare a ciò che senti sul serio. L'ingrediente essenziale in amore è la capacità di perdere il controllo: allontanarsi dai meccanismi del pensiero per lasciarsi andare alla fiducia nell'altro aiuta a liberarsi da ansie e imbarazzi, aumenta la condivisione e favorisce un clima di libertà e serenità. Quando smettiamo di pensare e, semplicemente, osiamo affidarci alla verità delle nostre sensazioni all'improvviso usciamo dall'isolamento permettendo al partner di raggiungere la nostra parte più intima e vulnerabile.



4. Lavora sull'atmosfera in modo che contribuisca a un senso di rilassamento e quiete. Abbassa le luci e scegli un'illuminazione soft: le candele sono da sempre considerate un buon supporto per gli incontri d'amore perché riescono a illuminare con la dolcezza di una fiamma viva e sono in grado di proteggere l'intimità senza ferire. Creare un ambiente confortevole, reso gradevole dalle luci giuste può aiutare l'altro a uscire da sensazioni di imbarazzo e blocco. Anche l'aromaterapia ha effetti positivi sul sesso: prova a diffondere olio essenziale di sandalo, gelsomino, Neroli o yin-yang: è scientificamente provato che l'olfatto stimola le terminazioni nervose con effetti che si estendono al sistema limbico e cervello.



5. Condividere significa compartecipare alla felicità nostra o dell'altro: questo atteggiamento aiuta a spostare l'attenzione dall'altro al "noi" che dovrebbe essere il reale soggetto della relazione. Impara a respirare con profondità e lasciati guidare da come l'istinto suggerisce di muoverti sul corpo dell'altro. Non esistono movimenti perfetti, ma la felicità di un'energia percepita e condivisa, insieme, passo dopo passo.