Orgasmo: dieci consigli per raggiungerlo

1 RESPIRA – Credi che respirare sia importante solo durante yoga e meditazione? Sbagliato! Senti l'aria che entra dalle narici, arrivando fino alla pancia. La respirazione profonda combatte la tensione e aiuta il processo di rilassamento.



2 ELIMINA GLI OSTACOLI – Timidezza e vergogna costituiscono i primi nemici da combattere, perché ti fanno sentire inadeguata. No! Vai oltre il senso di imbarazzo e permetti a te stessa di vivere il tuo corpo in pienezza, con amore e gioia.



3 SII PRESENTE – Ti senti attraversata da tanti pensieri? Cacciali e sgombra la mente! Razionalizzare e avere la testa lontana può costituire un modo, a livello inconscio, per mettersi al riparo dalle emozioni intense. Concentrati sul qui e ora.



4 PREPARATI – Prendersi cura di sé aiuta a sentirsi più sicure e belle. Sì a una depilazione attenta, unghie in ordine e un corpo allenato. Fare sport aiuta l'elasticità e mantiene compatti i tessuti.



5 PRIMA… DA SOLA – Secondo le ricerche l'autoerotismo ha numerosi effetti benefici, primo fra tutti sull'orgasmo, perché aiuta a conoscere meglio le reazioni del corpo, esplorando il piacere più istintivo e segreto.



6 STUZZICA LA MALIZIA – Il completino sexy? Non è risolutivo, ma contribuisce a dare risalto alle forme e accende il desiderio. Sperimenta gli abiti e il look capaci di farti sentire sicura di te, seduttiva e desiderata. Sarà un successo per l'autostima.



7 FASCINO DELLA NOTTE – Chiedi al partner di usare un foulard per bendarti. Lasciarsi andare può essere più facile al buio: presta ascolto alle tue sensazioni e concentrati sulle emozioni profonde che stai provando.



8 GIOCHI EROTICI – Sex toys e lubrificanti aiutano il piacere, sono divertenti e… creano complicità all'interno della coppia. Sperimenta insieme al partner le varianti che vi piacciono di più: sarà un modo per vivere l'amore in maniera nuova grazie a un aspetto ludico.



9 ESERCIZI INTIMI – Hai mai provato le palline vaginali? Di peso e forme differenti, costituiscono un modo per scoprire il tuo corpo e rafforzare il pavimento pelvico. Indossale per venti minuti circa, mezz'ora ogni giorno, meglio se in piedi o camminando.



10 MUOVI IL TUO CORPO – Segui le onde del piacere, spostati e muovi il corpo in modo da percepire sensazioni sempre più intense. Invece di preoccuparti del partner inizia a concentrarti sul tuo desiderio: l'effetto sarà travolgente… anche per lui.