Lingerie seducente tra reggicalze, giarrettiere e fantasie animalier

Red Passion - Il rosso è, per eccellenza, il colore della passione. E della seduzione. Per conquistarlo, puntate sulle trasparenze del pizzo Chantilly di I.D.Sarrieri con vaporose balze in tulle e romantici fiocchi in chiffon che si muovono ad ogni passo. Se cercate una linea pulita, vi suggeriamo l’ensemble firmata La Perla con reggiseno a balconcino e slip ricamati da abbinare alla sottoveste in pizzo en pendant. Per un risultato che lascia ben poco all’immaginazione.



Animalier - Se non avete paura di osare, provocatelo con la fantasia maculata dell’ensemble di Stella McCartney con reggiseno a balconcino e slip succinto, impreziositi da pizzi trasparenti e da ricami floreali. Per un look da vera pin-up, concedetevi a lui nella jumpsuit maculata di Charlotte Olympia in seta lucente con scollatura profonda e cintura da annodare in vita per evidenziare vita e décolleté.



Tulle e pizzi sofisticati - Per un risultato sexy e dal sapore retrò, seducetelo con uno slip in pizzo blu notte a vita alta combinato con il reggiseno con ferretto ed eleganti profilo in raso. Per sedurre con charm, puntate sul completino in tulle con romantiche applicazioni floreali e fiocchi in raso firmato Agent Provocateur. E completate il look con reggicalze rosa pesca en pendant o con una giarrettiera in seta ricamata ton sur ton. Sarete irresistibili!



