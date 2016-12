Sport: fa bene a tutte le età, ma attenzione a non esagerare

Sono tante le persone che quotidianamente fanno sport, ma ma non sempre ci si imbatte in quella più adatta a noi: inconsapevolmente, infatti, si effettuano movimenti estremi che non si riescono a controllare. Le conseguenze? I microtraumatismi, ovvero piccoli traumi che, se sottovalutati, manifestano negli anni delle patologie. Sonia Grey intervista il Prof. Frasncesco Bove, Primario ortopedico I.N.I. dell'Ospedale di Grottaferrata in provincia di Roma: ecco i consigli da seguire.