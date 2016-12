Epilazione e depilazione per gambe a prova di carezza

Partiamo da una premessa, semplice e apparentemente banale, ma non proprio scontata: tra depilazione ed epilazione c'è una grossa differenza. La prima consiste nell'eliminazione parziale del pelo mediante rasoi o creme, dischetti o altre tecniche; la seconda rimuove il pelo completamente, o almeno così si spera. I risultati sono immediati in entrambi i casi, ma la durata dell''effetto è molto diversa. Scopriamo perché.



Quanto dura? - La durata della depilazione è modesta e dopo qualche giorno i peli cominciano a ricrescere e a ricomparire con un “angolo di taglio vivo” che rende la pelle pungente e un po' fastidiosa al tatto. La durata dell'epilazione è invece maggiore: i tempi di ricrescita dipendono dall'area che si tratta, da pochi giorni fino a qualche settimana.



Depilazione: rasoi o creme? - La ceretta è la tecnica migliore, ma deve essere eseguita solo con prodotti di qualità professionale. E si consiglia di richiedere l'intervento di personale qualificato, per evitare la rottura del pelo. I rasoi sono veloci e indolori, ma alla lunga possono essere controproducenti perché il pelo, con il tempo, ricresce più forte e robusto. Creme e prodotti chimici sono efficaci, ma possono causare sensibilizzazione e reazioni allergiche, quindi non sono adatti ai soggetti dalla pelle molto delicata. In ogni caso, fatevi consigliare dal vostro medico di fiducia, perché ogni caso può essere diverso.



Via i peli con l'elettricità - Particolarmente consigliata, ma più costosa, è l'estirpazione del pelo tramite laser. In genere si effettua con il laser (diodo) o con la luce pulsata: in questo modo il follicolo viene distrutto dall'energia che si converte in calore. "Le parti del corpo più frequentemente trattate - ci spiega la Dr.ssa Cinzia Forestiero, Direttrice Didattica ASPEM - sono: gambe, inguine, ascelle, torace, baffetti. Le sedute hanno cadenza mensile. Questo intervento ha costi che variano dai 100 ai 400€ circa a seduta in base all'ampiezza delle zone da trattare”.



Le controindicazioni del laser - Anche in questo caso qualche cautela è d'obbligo. Si possono infatti avere effetti indesiderati se il paziente si espone al sole nella settimana successiva al trattamento o se si è esposto nella settimana precedente. "Meglio riferirlo al medico - continua la Dr.ssa Forestiero - per essere tranquilli. Si rischiano anche arrossamenti e eritemi se non è stata fatta un'attenta valutazione del fototipo, del colore dei peli, della profondità e della dimensione".



