Sesso, dieci giochi hot da fare sotto le lenzuola

1 CARTE, O… – Amate giocare a carte? Un'ottima occasione per farlo in modo più ironico e trasformare le penitenze in un modo per spogliarsi davanti al partner, molto lentamente. In alternativa, sperimenta i giochi di società.



2 CHE FAME! – La cena in camera da letto: un'idea stuzzicante. Prova con il sushi per una cena semplice e piccante. Potrete imboccarvi a vicenda e lasciarvi trasportare dalle sensazioni a fior di pelle.



3 LACCI MALIZIOSI – Nastri colorati tutti da slacciare: corsetti, reggiseni e guêpière fanno impazzire i maschietti. Sì alla lingerie in pizzo nero e a tutto ciò che è eccessivo, per non prendersi troppo sul serio e giocare con il nostro lato ironico.



4 SPECCHIO – Monta o inclina uno specchio di modo che vi spii dolcemente. Guardarsi e osservare il partner vi permetterà di raggiungere un'intimità nuova, superando paure e imbarazzi.



5 BOTTIGLIA – Da quanti anni non vieni coinvolto nel gioco della bottiglia? Trasforma questo ricordo adolescenziale in uno stuzzicante invito da sperimentare insieme al partner. Ognuno potrà decidere che cosa desidera dall'altro.



6 MASSAGGIO – Luci basse, movimenti lenti e profondi: ecco un momento di totale relax in grado di favorire l'intimità. Per rendere speciale il massaggio aggiungi gli oli essenziali e abbandonati ai sensi.



7 DEPILAZIONE – Hai mai provato la depilazione totale? Le sensazioni a nudo possono essere molto coinvolgenti e intense. In alternativa, sperimenta una tintura colorata per i peli pubici. Un pizzico di buon umore e ironia.



8 SOFFICI LEGAMI – Soft bondage con foulard di seta o una cravatta da usare per legare dolcemente il partner. Lasciatevi trasportare dalle sensazioni e dall'istinto.



9 CATTIVO! – Sculacciate leggere e un'aria da dolce dominatrice per incantare il tuo lui: presentati in body e tacchi alti, stasera le regole le decidi tu.



10 POSIZIONI SEXY – Hai presente i dadi sexy? Ogni lato riporta un'indicazione: decidi insieme al partner le posizioni che vi piacciono di più e incolla un'etichetta sopra a un paio di dadi. È ora di giocare!