Sesso: migliora la routine a letto in sette mosse

ROMPI LA MONOTONIA – Assumersi il rischio di fare una deviazione rispetto allo schema abituale introduce un elemento nuovo prezioso per la coppia. Quando si sta insieme da tanto anche il sesso può diventare più frettoloso e meccanico o assestarsi su una serie di gesti e movimenti già scritti. Il primo esercizio? Fai ciò che di solito non faresti, prenditi la libertà di cercare nuove strade verso il piacere.



ABBANDONATI ALLE CAREZZE – Sfiorarsi esplorando il corpo dell'altro ristabilisce il contatto empatico e attiva emozioni profonde. Non avere fretta e resta in ascolto delle tue sensazioni: quali sono le zone dove senti che si concentra il piacere?



BACIA CON PASSIONE – Secondo un'indagine effettuata dall'Università di Oxford fra le coppie sposate diminuisce il numero dei baci, tanto che il 18% può arrivare a non baciarsi nemmeno una volta nell'arco di una settimana: per il 40% degli intervistati la durata di un bacio è meno di cinque secondi. Baciarsi abbassa le difese e rafforza il desiderio, ecco un ottimo motivo per farlo di più, in camera da letto… e in ogni momento della giornata.



SII FLESSIBILE – Quando il corpo raggiunge uno stato di completo rilassamento i gesti diventano fluidi e ogni tensione scompare. Abbandona i pensieri, permetti al partner di guidare e essere guidato, lasciati andare. Se hai difficoltà a rilassarti e senti che la mente non è nel qui e ora, chiudi gli occhi: senti il tuo piacere, ma non smettere di abbracciare e far sentire al partner il calore della tua presenza.



IL LETTO GIUSTO – Divani e letti scomodi? Una minaccia per la felicità a due. Pensa all'arredamento in modo strategico: la casa deve essere un nido in grado di accogliervi. Materassi ampi e comodi, tanti cuscini morbidi e pareti colorate con le vostre tinte preferite non solo contribuiranno positivamente alla qualità del riposo, ma aiuteranno a creare un rifugio tutto vostro, dove coccolarsi e divertirsi insieme.



TROVA IL TUO LATO SEXY – Hai mai notato che di solito riusciamo subito a individuare i difetti che pensiamo di avere, ma abbiamo difficoltà a considerare i nostri punti di forza? Chiedi al partner quali sono le parti di te, fisiche e del carattere, che lo attraggono di più. Impara a coltivare un atteggiamento meno giudicante. Concediti la possibilità di trovare il tuo fascino e vivere il corpo accettandolo per ciò che è.



PREMI OFF – La tv? Posizionala il salotto, mai in camera da letto! Il luogo dove si riposa dovrebbe essere uno spazio di completo relax. Ricorda che navigare sul cellulare non è passare il tempo con chi ci sta accanto: premi off quando serve. Stacca con la testa, lascia andare i pensieri e recupera la dimensione del piacere. Qui e ora.