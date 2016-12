Il look che nasconde i tuoi difetti

07:00 - Nessuno è perfetto, intendiamoci. Si cerca sempre di nascondere i propri difetti, spesso coprendoli con strati e strati di vestiti nella speranza di vederli sparire sotto il tendone rosso del circo. Spesso però questa tattica non è esattamente la migliore e non facciamo altro che attirare l’attenzione sul problema o addirittura accentuarlo.Ci sono problemi che accomunano milioni di donne e che, guarda la sfortuna, sono praticamente tutti racchiusi nella figura della donna mediterranea: fianchi larghi, sedere grosso, gambe importanti. Poi c’è anche chi ha le gambe storte nonostante la magrezza o le braccia non esattamente toniche. Eppure, queste caratteristiche non tolgono nulla alla bellezza di una donna, basta saperli gestire!

Jennifer Lopez ha fatto un business del suo lato B, senza quello unito alla sua bellezza non so se qualcuno l’avrebbe mai considerata come cantante o come attrice. Lei quel lato B non lo nasconde di certo: coprirlo con abiti o gonne lunghe e larghe non fa che aumentare il volume. Scegliete qualcosa di attillato come un pantalone stretto o una gonna aderente.



Anche la vulcanica cantante Beyoncè non rappresenta sicuramente le donne filiformi, eppure è bellissima. I suoi fianchi sono larghi eppure non l’abbiamo mai vista con addosso qualcosa che la facesse sembrare un sacco di patate. I colori scuri aiutano sempre a sfinare la silhouette e se non volete proprio i fianchi in bella vista scegliete un blazer o uno spolverino lungo che li copra, anche se la strategia vincente è sempre scegliere qualcosa di aderente e non troppo corto, tipo un tubino, che sposti l’attenzione sulle gambe o sulla scollatura.



Restando nel mondo della musica, Rihanna è una di quelle donne in cui il problema si pone solo sulle gambe: rispetto alla parte superiore del corpo, tendono ad essere sproporzionate. Sembrerà strano, ma in questo caso puntare su gonne molto corte, otticamente parlando, aiuta a sfinare e allungare le vostre gambe. Anche dei tacchi che slancino la figura contribuiscono all’effetto.



Stesso discorso per chi come la nostra Alessia Marcuzzi, nonostante la magrezza, si ritrova con delle gambe non esattamente dritte: insistere coprendole con pantaloni non fa che sottolinearle. Alessia sceglie spesso degli abiti cortissimi, che con le pose giuste, non sottolineano il difettuccio.



Se le vostre braccia invece non sono esattamente toniche, la soluzione è non utilizzare top e abiti smanicati: scegliete maniche a 3/4 o mezze maniche, che coprano in parte il difetto. Michelle Obama è la regina delle braccia in vista, ma l’età avanza anche per lei e la soluzione è univoca.



