Non solo sesso: i piaceri del massaggio tantra

Si parla spesso di tantra , ma su questo argomento è ancora molta la confusione. Diffuso in Estremo Oriente, il tantra costituisce un insieme di testi sacri e dottrine in grado di aiutare ogni persona nella conoscenza del corpo e dell'amore. Sesso ? Non solo, si tratta di una vera e propria pratica di vita, ecco perché nel massaggio tantrico è fondamentale il coinvolgimento e l'energia che mettiamo nei nostri gesti.

CONTATTO – La pelle costituisce il confine fra noi e gli altri. Ricca di terminazioni nervose, l'epidermide è un terreno di viaggio dove andare alla scoperta delle percezioni. Essa è il primo contatto in grado di creare intimità, connessione, desiderio. Toccare e farsi toccare significa abbassare le difese, per questo ha intimamente a che fare con la fiducia che proviamo verso il partner. Sii gentile nel tocco e dedicati a tutte le parti del suo corpo: ogni centimetro è importante.



CONCENTRATI – Il segreto è alternare leggeri sfioramenti a pressioni più decise. Tieni fra il pollice e l'indice le sue dita, massaggiale. Poi intreccia le mani alle sue e con il pollice premi leggermente all'interno della sua mano, con energia e dolcezza. Parti dalla pianta dei piedi e procedi lungo le caviglie, il ginocchio e la pancia, fino al collo. Muovi i polpastrelli sulla testa, dietro le orecchie, sfiorando il centro della fronte.



SII PRESENTE – Un principio fondamentale del Tantra è l'esercizio della consapevolezza. Spesso ci muoviamo senza pensare realmente a ciò che stiamo facendo e così ci accade persino di dimenticare tante cose a metà. Sgombra la mente e se senti che un pensiero ti attraversa, semplicemente lascialo andare lontano. Concentrati sulle sensazioni che provi e ascolta il partner: attraverso le reazioni a fior di pelle, il corpo ti parla.



L'AMBIENTE – Cura l'atmosfera in modo da facilitare il rilassamento a livello fisico e mentale. Abbassa le luci. Di giorno una tenda colorata e trasparente ti aiuterà a creare una vibrazione cromatica soffusa, mentre durante la sera puoi accendere tante candele e un incenso. Hai un brucia essenze o un diffusore? Versa qualche goccia di olio essenziale Neroli, palmarosa, vaniglia o mirto e nell'aria si diffonderà un profumo dolcissimo.



OLI DEL BENESSERE – L'olio naturale, da acquistare in erboristeria, ammorbisce e nutre la pelle. Inoltre, durante il massaggio permette di scivolare sul corpo dell'altro. Per evitare di sporcare puoi utilizzare un telo da spiaggia. Cocco, oppure lino, avocado o riso sono perfetti come olio vettore; aggiungi qualche goccia di olio essenziale di ylang ylang, zenzero, sandalo o camomilla blu e lasciati avvolgere dal piacere. La pratica del massaggio aiuta a rilassare la muscolatura e contribuisce a sciogliere le tensioni della giornata: il momento giusto per lasciarsi andare e avvicinarsi all'intimità.