Sesso e preliminari: come risvegliare il desiderio

Calo del desiderio ? Succede in ogni coppia. Spesso non se ne parla a sufficienza, perché nelle questioni di sesso tabù e imbarazzi sono ancora molti. Le farfalle nello stomaco del primo periodo di innamoramento dopo la convivenza vanno... in letargo! Scopri le dritte per affrontare il problema e risvegliare l'eros di coppia grazie ai preliminari .

1 TEMPO – Le donne impiegano circa 20 minuti per raggiungere l'orgasmo, ecco perché il primo passo per cambiare la vita di coppia è prendersi il proprio tempo e diventare più attiva nella ricerca del piacere personale.



2 A DISTANZA – Inizia i preliminari… prima! Per esempio, mentre sei al lavoro. Con il sexting i messaggi al partner assumono una sfumatura hot e stuzzicano l'attesa.



3 AMMALIANTE – Trova il tuo lato sexy: ognuno di noi lo ha anche se è occultato da strati di educazione rigida, imbarazzo verso il proprio corpo, tabù e vergogna. È ora di darti una chance!



4 AIUTO NATURALE – I lubrificanti aiutano a eliminare il dolore e possono costituire un delizioso ingrediente con cui stuzzicare il piacere tuo e del partner. Sono profumati e colorati, cosa ne dici di provarne uno adatto a voi?



5 BACIALO! – Baciarsi è l'anticamera del piacere. Sfiora con le labbra punti sensibili come il collo o l'interno coscia: stimolarsi a vicenda aiuta a ritrovare la fiducia e lasciarsi andare.



6 SGUARDI – Sfrutta i momenti in cui siete in mezzo alla gente per… flirtare con il partner! Spesso dimentichiamo quanto sia piacevole e altamente erotico continuare a scegliersi e considerarsi amanti, anche dopo anni.



7 LENTEZZA – Vietato andare veloci! Il segreto del piacere è procedere assaporando il momento, attimo per attimo. Dimentica gli obiettivi, goditi il presente, qui e ora.



8 DIMENTICA – Lascia perdere la cellulite, la bolletta da pagare e ogni piccolo particolare in grado di allontanare la tua mente. Abbandona il controllo! Un passo fondamentale per lasciarsi andare e iniziare a sperimentare le meravigliose sensazioni di un incontro d'amore.



9 RESPIRA – La respirazione profonda gioca un ruolo chiave perché favorisce il rilassamento del corpo e aiuta la connessione con le tue emozioni. Inspira, espira: ascolta le tue sensazioni.



10 ALLENATI – Hai mai sperimentato le palline vaginali? Realizzate in gomma morbida, allenano il pavimento vaginale e migliorano l'orgasmo. I preliminari in grado di risvegliare l'eros… iniziano quando scopri l'autentica intimità con il tuo corpo.