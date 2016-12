Cambia i ruoli per accendere l'eros

A TEMPO DI MUSICA – Diverse indagini hanno da tempo evidenziato gli effetti benefici del ballo. Hai mai sperimentato il tango o il valzer? Oggi le scuole e i gruppi amatoriali dove sperimentare un corso sono numerosi: sfruttali per accendere l'eros coinvolgendo la tua dolce metà. Ballare allena il fisico, rassoda i tessuti e rafforza il legame di coppia, perché essere partner in pista significa capirsi al volo, muoversi in sincronia, allenarsi alla lettura dei segnali dell'altro. Il sistema di ruoli in un ballo è funzionale alla sincronia e alla coordinazione in vista di un'armonia finale, ma quando siamo con il partner giusto il feeling fa dimenticare tutto e ci muoviamo sulla pista come un corpo unico.



IL MAMMO NON ESISTE – Per un certo periodo si è utilizzata l'espressione "mammo" in riferimento ai padri che scelgono di dedicare gran parte del loro tempo a famiglia e figli, attuando scelte professionali ancora di nicchia. Perché abbiamo bisogno di trasformare una parola che esiste già, papà, in mammo? Un padre può risultare straordinariamente amorevole, bravo nelle lavatrici e con le coccole, così come una mamma può essere incredibilmente tagliata per i conti di casa e le riunioni con il personale. La divisione dei ruoli in una coppia può diventare opprimente e togliere spontaneità: quel senso di gioco che all'inizio è forte e che può diventare difficile da coltivare nella quotidianità.



SESSO HOT – Quando si ha una coppia stabile è facile assestarsi su una routine di gesti noti e già ripetuti. Il rischio? La noia è in agguato, perché quando non ci sono sorprese la tensione erotica cala vertiginosamente. Un costume sexy può accendere la malizia, ma la vera seduzione scatta quando riusciamo a prendere il piacere che vogliamo, senza maschere, né ruoli. Lasciati andare, gioca con il partner, esplora nuove posizioni e rivaluta parti del corpo a cui di solito non presti attenzione. L'autentica sorpresa è abbandonarsi alle emozioni: essere attivo o passivo attimo dopo attimo, in un flusso continuo e travolgente.



LO SPORT INSEGNA – Attività come l'arrampicata necessitano di allenamento e fiducia nel partner, due qualità importanti anche in coppia. Essere capaci di affidarsi all'altro e non avere paura di perdere il controllo è infatti fondamentale per trovare un'armonia profonda. Immagina il controllo come un gioco in cui i partecipanti si lanciano vicendevolmente la palla, la parte più divertente è continuare a farla girare.



RISCOPRI I SENSI – Secondo gli esperti le fantasie erotiche che prevedono uno scambio dei ruoli indicano il desiderio di scoprire il corpo del partner e immedesimarci nell'altro. Per una donna che fatica a prendere decisioni, prendere in mano le redini della situazione può essere rivoluzionario: una sera all'insegna dei desideri e dei tempi maschili… che potrebbe fare molto piacere anche al partner. Rompere i ruoli aiuta a ritrovare la complicità, scardina la noia e accende la passione.