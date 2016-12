Dieci consigli di sesso dagli uomini alle donne

NON PENSARE – Uno dei pericoli peggiori durante l'intimità è… il pensiero! Quando la mente inizia a fare congetture significa che non siamo più immersi nel qui e ora: abbiamo smesso di goderci il momento presente. Il rimedio? Quando ti accorgi di essere altrove con la mente concentrati sulle sensazioni di pelle che stai provando.



LASCIAMI FARE – Lasciati sedurre, fatti prendere dal gioco d'amore lasciando fuori dalla porta della coscienza i problemi, le ansie, le preoccupazioni. Almeno per un attimo.



GUARDAMI – Guardare il partner negli occhi ha un altissimo potenziale erotico perché lo sguardo veicola il desiderio e accende la scintilla di un feeling che passa al di là delle parole. Ricorda che il 90% della comunicazione umana è non verbale, ovvero non corrisponde a quello che diciamo ma equivale a ciò che facciamo.



RILASSATI – Solo nel momento in cui il corpo e la mente raggiungono uno stato di totale abbandono e rilassamento è possibile sperimentare il massimo del piacere, in grado di catapultarti in un viaggio fra i sensi.



GIOCA CON ME – Il senso del gioco accompagna l'essere umano fin dalla nascita e nei bambini costituisce il primo mezzo di apprendimento per conoscere il mondo. Anche gli adulti sanno giocare, nonostante educazione e riserbo possano talvolta ostacolare la naturale propensione alla libera espressione. Lasciati andare, potrebbe essere molto divertente.



SPOGLIATI – La vista gioca un ruolo particolarmente importante per il pubblico maschile. Permetti al tuo compagno di osservarti senza sottrarti al suo sguardo, sii orgogliosa del tuo corpo, osa fissarlo dritto nelle pupille con un pizzico di deliziosa malizia.



PENSA A TE – Muoviti seguendo l'onda e il ritmo del tuo piacere. Non esiste seduzione più grande, per un uomo, di una donna che sa come prendersi il piacere che le spetta. Guida le sue mani, accarezzalo e ricevi il contatto di pelle.



USA LE PAROLE – Rispondere con passione a un richiamo d'amore porta la tensione erotica a un livello più profondo. Abbandona tabù, inibizioni, vergogna e permetti a te stessa di esprimere ciò che provi: non devono essere necessariamente parole di senso compiuto, ma la voce del tuo istinto che sale dalla pancia.



FIDATI – L'alchimia che rende tutto possibile si chiama fiducia ed è un fatto di pelle: l'energia sottile, il feeling che si avverte come una corrente elettrica che avvolge due partner nella magia. Lasciati andare, sii pienamente presente, goditi l'amore senza freni. Il resto verrà da sé.