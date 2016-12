Non aver paura di esporti: impara a osare

07:00 - La comunicazione è come la vita: un flusso costante che alterna dare e ricevere, legando gli esseri umani uno all'altro, in maniera profonda a seconda di quanto ci lasciamo andare. Avere il coraggio di esporre se stessi non è sempre facile: è necessario un atto di volontà, un tuffo nell'ignoto e, soprattutto, saper scegliere con intelligenza le persone di cui circondarsi, affinché sia possibile avere intorno a noi un ambiente ricco di fiducia, onestà, amore.

Inizia a esporre le tue parti più segrete con gli amici più fidati e le persone che hanno dimostrato di aver cura della tua sensibilità. Tutti abbiamo ferite che ci rendono vulnerabili, ma la stessa cosa che ti rende fragile, costituisce anche la forza che ti ha permesso non solo di sopravvivere alle intemperie della vita, ma di imparare, giorno dopo giorno, risorse nuove. Prendi contatto con la tua forza, perché esiste: nel momento in cui le lasciamo spazio, possiamo iniziare a esporre noi stessi agli altri, sicuri delle nostre idee, esperienze e considerazioni,senza sottrarci alla discussione.

Sii consapevole, quando ti senti impotente o piccola davanti a chi non conosci, che qualsiasi persona, anche la più sicura di sé, possiede le sue debolezze e, proprio come te cerca di tenersi in bilico e fare il meglio possibile. Guarda gli altri negli occhi, chiunque, soprattutto chi temi. Non essere arrogante, ma inizia a esprimere le tue verità e far capire i tuoi bisogni con chiarezza, soprattutto alle persone con cui lavori o con cui sei costretta a rapportarti ogni giorni. Sii fiera di te, sempre