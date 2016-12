15 dicembre 2014 Come migliorare l'intesa sessuale con il partner Spesso il sesso è la prima vittima dello stress della coppia: ecco 4 consigli per rimettere in forma la libido Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Quando si vive una relazione stabile si può rischiare di riversare i problemi della vita quotidiana sul rapporto. Il sesso, in particolare, è quello che risente maggiormente dello stress. Già la sola parola, infatti, può evocare sentimenti diversi a seconda della relazione che si sta vivendo e del punto di vista che abbiamo: ansia, frustrazione, aspettative, fiducia, sono solo alcune delle componenti che entrano in gioco.

Da un punto di vista prettamente fisiologico il sesso è una funzione del corpo “progettata” per portare avanti la specie. Ma oltre al complesso di forze biochimiche che entrano in gioco, ci sono le esperienze e il bisogno di relazionarsi con l’altro. Sicuramente, una comprensione e una conoscenza approfondita di se stessi, delle proprie paure, sono un punto di partenza fondamentale per costruire una relazione duratura col partner, ma c’è anche qualcosa in più che possiamo fare vivere una vita sessuale piena e aperta.



1) Parlare con il partner - A volte può essere dura trovare il tempo per comunicare col proprio compagno, bisogna però sforzarsi di ritagliare dei momenti esclusivi da dedicare all’altro. Nel dialogo è importante evitare di esprimere critiche ma parlare di come ci si sente riguardo alla relazione e a noi stessi. Alle volte, dei cambiamenti nel corpo possono incrinare l’autostima: non si deve aver paura ma, anzi, affrontare insieme il momento.



2) Usare l’auto aiuto - Darsi tempo, imparare a capire noi stesse è importantissimo. Se stiamo attraversando un momento difficile, poi, rientrare in contatto con la nostra intimità è fondamentale: toccarsi, scrivere delle proprie fantasie e sperimentare qualcosa di nuovo, possono essere alcune strategie per ritrovare il piacere nel sesso.



3) Tornare in forma - Sentirsi in forma è sicuramente un elemento importante della nostra sfera sessuale. Un po’ di esercizio in più e qualche accortezza nella dieta possono restituirci la fiducia in noi stesse e nelle nostre armi di seduzione. Il tipo di alimentazione, poi, influisce sull’equilibrio ormonale del corpo che attiva la libido. Un’attenzione particolare a cosa si mette in tavola, allora, sarà un modo per “allenare” il desiderio.



4) Divertirsi - Il sesso inizia sempre fuori dalle lenzuola: con i baci, le risate e anche un po’ di romanticismo. Ritrovare la qualità del tempo che si spende col proprio partner è l’elemento base di ogni relazione duratura. Essere avventurose, provare cose nuove, allora, sarà un modo di rinvigorire il rapporto e, se siete timide, potrete sempre leggere poesie a letto. Sembra, infatti, che Keats sia un toccasana per la libido.