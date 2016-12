Sexting: cos'è e come funziona il sesso via sms

CHE COS'È – La parola sexting deriva da sex, sesso, e text, che in lingua inglese significa messaggio, sms. Questo neologismo di recente invenzione è diventata una vera e propria moda, soprattutto fra i ragazzi più giovani. Fare sexting è scambiarsi un sms provocante tramite smartphone, ma non solo: il cellulare veicola voci, video, immagini. Il fenomeno è nato negli Stati Uniti, dove, secondo recenti statistiche, sembra che sia almeno il 20% dei ragazzi a conoscere e praticare il sexting.



ATTENZIONE – La fascia più interessata è fra i sedici e i diciannove anni. Questo periodo, tuttavia, costituisce una fase estremamente delicata dell'ingresso nel mondo dell'amore. Rispetto agli adulti si è meno forti dal punto di vista psicologico. Inoltre, le esperienze sono ancora ridotte: è il momento in cui si inizia a fare conoscenza dell'amore e del sesso, per questo bisognerebbe trattare questo argomento con estrema cautela, tanto più con persone giovani. Foto osè e immagini particolarmente intime? Attenzione, quando le storie finiscono i partner, ormai ex, potrebbero usare questo materiale in modo non appropriato. Spingersi oltre il consentito è rischioso, a ogni età, ma in particolare quando ci sentiamo più vulnerabili a livello emozionale.



GUSTO DEL GIOCO – Via libera a frasi e allusioni quando i toni rimangono improntati a leggerezza e ironia. Il sesso deve essere allettante e saporito come un frutto maturo, mai fatto per offendere o svilire l'altro. Se il sexting ti attira prova con il partner: un sms durante le ore al lavoro o in un momento inatteso possono mettere pepe al rapporto e ridarvi quel pizzico di magia che a volte tende a perdersi nella fretta di tutti i giorni, in una quotidianità senza sorprese.



SICUREZZA E RESPONSABILITÀ – Stai flirtando con uno sconosciuto? Meglio evitare, o il rischio è di alimentare aspettative senza sapere chi hai di fronte. Uno scambio di messaggi è erotico, malizioso e piacevole quando sappiamo di poterci fidare dell'altro: rendere accessibile la nostra intimità a una persona che non la rispetta oltre a essere pericoloso lascia con l'amaro in bocca e la sensazione di essere stati sfruttati. Evita selfie e video piccanti, tanto più se sei facilmente riconoscibile: meglio utilizzare solo le parole. Un semplice messaggio può colpire sul vivo quando è ben scritto. L'unico accorgimento? Non dire ciò di cui potresti pentirti: meglio non parlare di appuntamenti o situazioni al limite da realizzare. Divertiti a evadere rimanendo sul piano della fantasia: uno spazio in cui trovare spensieratezza e allegria, per prendersi la libertà di giocare e sorridere insieme.