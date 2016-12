Ti senti inadeguata? Cinque consigli per te

1 CORREGGI LA POSTURA – Tecniche come il metodo Feldenkrais aiutano a individuare gli errori più frequenti nella postura. Osserva le tensioni muscolari e insieme a un esperto prova a sentire di nuovo il tuo corpo. Grazie a una presa di coscienza graduale è possibile sviluppare un processo di apprendimento in grado di avvicinare ogni persona alle sensazioni e i bisogni autentici. Una maggior consapevolezza corporea è in grado di influenzare positivamente l'autostima e aumentare la sicurezza di sé.



2 COSTRUISCI L'AUTOSTIMA – Come venivi trattata da piccola? Quando gli slanci di autentico entusiasmo e curiosità, tipici dell'infanzia, vengono costantemente vanificati o presi in giro, è probabile che un bambino cresca con meno fiducia nelle sue risorse. Oggi puoi cambiare le cose. Inzia a tenere un diario e impara ad auto-osservarti: la pratica costante ti renderà più consapevole di ciò che sei e… di tutto quello che non sei, ma che gli altri ti hanno fatto credere di essere!



3 CAMBIA CIÒ CHE PUOI – Quante volte capita di lamentarsi costantemente senza avere il coraggio (e la disciplina!) per cambiare davvero? Attuare il cambiamento parte da piccole modifiche, reali e concrete. Se quello che desideri è perdere qualche chilo allora sii disposta a fare dei sacrifici: nulla avviene senza impegno. È svilente deprimersi per anni, quando in pochi mesi è possibile trovare una nuova rotta in grado di renderci più felici.



4 SCEGLI UNO SPORT – Il movimento rivitalizza l'organismo, sveglia il metabolismo e grazie alle endorfine costituisce una vera e propria scossa positiva per l'umore. Ritaglia ogni settimana due-tre ore da dedicare all'attività sportiva e segna sul calendario l'appuntamento in modo da prendere un impegno con te stessa. Passeggiate nella natura, nuoto e acquagym, balli sfrenati, pattini e danza del ventre: la scelta è vastissima, segui la tua naturale curiosità.



5 PIACERE? SÌ, GRAZIE! – Senso del dovere e perfezionismo sono i primi nemici da combattere. Nessuno è perfetto: mettitelo in testa. Dietro ogni persona, anche chi all'apparenza è ricco di bellezza e successo, esiste una storia di cui non conosciamo quasi nulla. Smetti di fare confronti e negli altri prova a individuare le caratteristiche positive che hanno contribuito al suo successo. Impara a scrivere il tuo presente grazie a ciò che sei. Solo tu puoi iniziare a darti ciò di cui hai bisogno.