Sex Toys: scopri come movimentare la vita di coppia

07:00 - L’utilizzo dei giocattoli sessuali è esploso grazie alla serie tv Sex And The City in cui un’appassionata Miranda esaltava le doti del suo nuovo amante “meccanico”: il Coniglio. Se qualche anno fa il loro uso riguardava per la maggior parte le donne single, oggi si tende più a utilizzarli insieme al partner: sono diventati parte integrante delle fantasie delle coppie che li utilizzano per rompere la routine e mettere un po’ di brio sotto le lenzuola.

Non sempre però è facile per una donna entrare in un sexy shop e chiedere informazioni sugli ultimi ritrovati in fatto di piacere sessuale, il consiglio è di prepararsi prima e coinvolgere l’altro nell’acquisto andando, così, incontro ai bisogni di entrambi. L'alternativa, sempre più diffusa, è offerta dalla discrezione di un acquisto online.



Dildo e vibratori - Il dildo è un giocattolo dalla forma fallica, spesso riproduce realisticamente il pene ma può avere forme più astratte e impersonali. Si differenzia dal vibratore dall’assenza di parti meccaniche, il che lo rende perfetto per un gioco a due. Il vibratore, infatti, può rivelarsi una presenza troppo importante che lascia poco spazio al compagno.



L’anello vibrante - Si tratta di uno stimolante a forma di anello che va inserito alla base del pene eretto. Ha lo scopo di favorire la stimolazione della partner grazie a una leggera vibrazione. Il giocattolo ha una superficie screziata che aumenta il piacere in base alla posizione assunta. Qui i movimenti dell’uomo sono decisivi per il godimento della donna e fanno dell’anello un elemento ludico ideale per ritrovare la sintonia a letto. Di recente sono stati prodotti anelli vibranti usa e getta ed è possibile acquistarli al supermercato: un’ottima notizia per le timide.



Palline da Geisha - In origine erano usate dalle Geishe per rafforzare il pavimento pelvico, oggi se ne fa un uso più ricreativo. Si tratta di palline legate tra loro da un filo, ciascuna delle quali contiene all’interno un’altra pallina. Inserite nella vagina provocano una piacevole stimolazione grazie ai movimenti naturali del corpo.



Farfalline vibranti - Ultimo ritrovato tecnologico in fatto di piacere, si tratta di un vibratore a forma di farfalla fornito di cinghie da allacciare intorno alle cosce. Questa caratteristica permette alla donna di avere le mani libere per accarezzare il partner. Il piacere dato dalla farfallina, poi, è maggiore se coinvolge anche il compagno.



Vibratori per coppie - I vibratori “per due” sono dei particolari sex toys che permettono contemporaneamente la stimolazione di entrambi i partner. Ne esistono di ogni forma e intensità.



Per utilizzare al meglio questi strumenti di piacere è consigliabile preparare il corpo alla penetrazione e non tralasciare i preliminari. E' bene anche onfrontarsi in anticipo con il partner e prendersi il proprio tempo.