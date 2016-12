Adesso l'orgasmo arriva... in palestra!

Hai mai sentito parlare di coregasm ? Da qualche mese questo fenomeno, tutto dedicato al piacere femminile , sta infiammando gli Stati Uniti. Insieme a una profonda attenzione per i meccanismi del corpo, l'idea è che sia possibile scoprire la chiave per il proprio piacere ... anche facendo sport! L' orgasmo in questo caso si slega dalle dinamiche dell'amore e contribuisce a creare un rapporto privilegiato con se stesse e il proprio corpo. Provare per credere.

HOT FITNESS – A partire da un articolo apparso nel 2006 su una nota rivista dedicata al pubblico maschile, prende il via una ricerca sui casi (moltissimi, a giudicare dalle testimonianze) delle donne che hanno sperimentato, una o più volte, un orgasmo durante le sessioni di allenamento in palestra. Secondo gli studi, condotti negli Stati Uniti, sono tante le donne coinvolte in un'esperienza di piacere durante il fitness.



CORPO E SPORT – A livello biochimico fare sport scatena una serie di reazioni in grado di coinvolgere tutto l'organismo: i muscoli vengono sollecitati, il cuore pompa più sangue, la pressione subisce una variazione, così come la circolazione sanguigna. Parallelamente si assiste a un'impennata di serotonina e adrenalina; la pelle viene irrorata dai vasi sanguigni e avviene uno scatto positivo benefico per l'umore. Proprio come quando siamo impegnati in un'attività fisica... fra le lenzuola!



ORGASMO DA PALESTRA – Il fenomeno è tutto al femminile. Da un sondaggio online è emerso che 370 donne su 530 partecipanti hanno sperimentato piacere sessuale durante lo svolgimento di attività sportive. Per il 51% dei casi si è trattato di addominali, pesi nel 26%, oppure cyclette, corsa, camminate e yoga. L'età? Non sembra essere una variabile utile, potenzialmente può capitare a tutte, quando il corpo viene sollecitato nel modo giusto.



SCOSSA BENEFICA – Lo sport ha un effetto immediato sul corpo e sulla mente. Uno dei nemici dell'orgasmo è l'incapacità di lasciarsi andare e perdere il controllo, difficoltà accentuata dai ritmi di vita stressanti, stress e ansia. Scaricare le emozioni attraverso il movimento è liberante e direttamente associato alla produzione di endorfine, dopamina e serotonina, neurotrasmettitori in grado di agire sull'eccitazione dal punto vista fisico e mentale.



PIACERE ORGASMICO – L'esercizio fisico è in grado di contrastare condizioni depressive e infiammatorie che possono subentrare nel processo di invecchiamento. Chi si allena con regolarità tende a migliorare il rapporto con l'immagine di sé, aumentando senso di soddisfazione e autostima. Inoltre, la risposta di vasocostrizione genitale può aiutare la salute del pavimento pelvico... e aumentare la sensazione di piacere!



GLI ESERCIZI GIUSTI – Per attivare uno stato di piacere e appagamento crea l'abitudine di un'attività fisica da praticare con regolarità. Un'ora di camminata veloce, nuoto o pattinaggio, jogging, acqua gym, danza avranno una conseguenza diretta sulla percezione del corpo e, a lungo termine, aiutare una sessualità felice e soddisfacente.