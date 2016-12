L'orgasmo fa bene al cervello e rende più felici

BENEFICI PER IL CORPO - L'attività sessuale è una vera e propria ginnastica in grado di sollecitare e coinvolgere tutto il corpo. Secondo gli esperti quando aumenta la frequenza dei rapporti intimi, i rischi cardiovascolari si abbassano: la salute di cuore e arterie migliora, con un beneficio immediato per articolazioni e muscolatura. Grazie al sesso aumentano elasticità e coordinazione, ma gli effetti non sono solo a livello fisico.



TRAINING PER LA MENTE - Secondo un team di ricerca appartenente alla Rutger University, negli Stati Uniti, avere un orgasmo ha conseguenze positive per la salute del cervello, tanto da superare gli effetti benefici dati da giochi e sfide come il Sudoku. Attraverso la risonanza magnetica gli scienziati hanno dimostrato come siano differenti le aree celebrali coinvolte. Mentre durante i giochi di intelligenza solo alcune aree vengono attivate, durante il sesso è tutto il cervello a essere coinvolto.



BUON GIORNO SENZA STRESS - Da alcune indagini è emerso che un orgasmo appena svegli è in grado di abbassare i livelli di cortisolo e influenzare la produzione di ossitocina: si abbassa lo stress, aumenta la sensazione di benessere. Un motivo in più per puntare prima la sveglia e iniziare la giornata con una seduta di coccole prima di alzarsi dal letto.



I BACI SONO IMPORTANTI - Chi si bacia prima di uscire di casa è più concentrato e produttivo sul lavoro: a spiegarlo è uno studio effettuato in Germania. Nelle coppie consolidate è normale che i rapporti diventino più veloci e si raggiunga prima l'orgasmo. Tuttavia, è importante recuperare i gesti di intimità e affetto, come baci, coccole e petting, perché oltre a favorire il rilassamento, costituiscono un collante per la coppia.



IMPARA A GIOCARE - Crea momenti di intimità con il partner a partire da piccole rivoluzioni nella solita routine. La doccia? Insieme può essere un momento di vicinanza e divertimento, in cui prendersi cura uno dell'altro. Evita di pensare all'orgasmo come un obiettivo da raggiungere: datti tempo e soffermati su ciò che dà piacere a entrambi, il resto non conta. Durante la giornata un pensiero complice o un sms hot vi permetteranno di rendere più intensa l'attesa, fino al momento in cui vi rincontrerete. Il sesso è anche una questione mentale e influenza la nostra disposizione ad aprirci all'altro.



DAL CORPO ALLA MENTE - Il piacere parte da ogni singola cellula: attraversa l'epidermide come una corrente elettrica per riversarsi in ogni parte del corpo e coinvolgere i circuiti celebrali. L'aumento dell'ormone deidroepiandrosterone (DHEA) genera una risposta capace di influenzare l'attività del cervello. Recenti studi hanno sottolineato che un orgasmo può migliorare l'attività celebrale, aumentando concentrazione e benessere mentale. Un vero e proprio allenamento in grado di coinvolgere corpo e mente grazie alla ricerca del piacere reciproco.