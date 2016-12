La ginnastica che allena al piacere

Esistono infatti degli esercizi specifici che tonificano la muscolatura vaginale e il muscolo pubococcigeo, fortemente coinvolto nell'orgasmo. La tonicità delle parti intime è molto importante per l'orgasmo, perché l'intensità di questo deriva anche da quanto i muscoli vaginali sono tonici. Per questo, più si allenano i muscoli coinvolti nell'orgasmo, più questo sarà potente.



Ecco gli esercizi per aumentare le sensazioni provate durante i rapporti sessuali. Il beneficio è assicurato in brevissimo tempo. Si possono fare e quando si vuole, anche in presenza di altri, perché sono più discreti di quello che si pensa. Nessuno se ne accorgerà…solo voi! Come tutte le ginnastiche, l'importante è cercare di farli tutti i giorni: la costanza premia, e i risultati sono più immediati.



1) Allena la parte inferiore della vagina. Contrai i muscoli vaginali per 10 secondi e rilassa per altri 10, usando tutta l'energia che hai a disposizione.

2) Quando fai la pipì, cerca interromperla per trattenerla e poi rilasciarla: in questo modo renderai più tonico il muscolo pubococcigeo.

3) Siediti su una sedia dura, tieni la schiena eretta senza appoggiarla allo schienale. Sposta il peso del corpo sui glutei tendendo e rilassando i muscoli, come se volessi sollevare e abbassare il sedere.

4) Sempre da seduta, piega il busto leggermente in avanti, spostando il peso del corpo sopra l'apertura della vagina, stringendo e rilassando lentamente i muscoli della vagina e del fondo delle pelvi (collo dell'utero). Esperta di Yoga, Federica mi spiega due esercizi dello Yoga Kundalini che servono a