Gli effetti benefici del sesso

07:00 - Quando si parla di sesso non c’è bisogno di grandi giri di parole per convincere l’interlocutore che è bello e che fa bene. Attiva, infatti, una serie di reazioni biochimiche nel cervello che ci fanno sentire appagati, rilassati, felici. Se tralasciamo i benefici provenienti dalla vicinanza dell’altro, dal contatto umano, scopriremo però che, oltre al nostro cervello, è il corpo intero a giovare di quest’“attività” fisica.

Il sesso non solo fa sentire bene, ma fa bene. Ecco cosa una sana vita sessuale può fare per il tuo organismo:



1) Rafforzare il sistema immunitario - L’Università della Pennsylvania ha dimostrato, infatti, che gli studenti con una vita sessuale più attiva avevano una serie di anticorpi che mancavano a quelli che avevano meno rapporti. Sapete, dunque, cosa fare per prendere l’influenza.



2) Aumentare la libido - Se si ambisce ad avere una lunga vita sessuale è importante fare sesso in maniera costante.È un meccanismo che si autoalimenta e permette alla libido di non “assopirsi”. Per le donne, il sesso aumenta la lubrificazione vaginale, la circolazione sanguigna nei genitali e l’elasticità dei tessuti, elementi che rendono più piacevole fare sesso e ci rendono vogliose.



3) Aumentare il controllo sulla vescica - Un buon pavimento pelvico è importante per prevenire l’incontinenza urinaria. Il sesso fa letteralmente allenare i muscoli pelvici: durante un orgasmo, infatti, si ha la contrazione di quella zona proprio come se si facesse della ginnastica.



4) Abbassare la pressione sanguigna - Se la circolazione sanguigna aumenta nella zona vaginale, si abbassa nel resto del corpo: una pressione sistolica contenuta ha il pregio di prevenire patologie cardiache.



5) Fa bruciare grassi - Non avete avuto tempo di andare in palestra? Niente paura, con il sesso si bruciano 5 kcal per minuto, 4 in più che guardare la TV.



6) Riduce i rischi cardiaci - Il sesso permette di mantenere i livelli di estrogeni e testosterone a un livello accettabile. Uno studio ha mostrato come gli uomini, che avevano rapporti sessuali almeno due volte la settimana, erano meno portati a morire di malattie cardiache rispetto a quelli che avevano meno rapporti.



7) Diminuisce il dolore - Mal di testa? Prova un orgasmo. Il rilascio di endorfine, infatti, agisce sui centri dolore, mitigandolo.



8) Diminuisce il rischio di cancro alla prostata - Gli uomini che hanno frequenti eiaculazioni sono meno inclini a contrarre questo tipo di cancro, secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American Medical Association. Non è chiaro se entrino in gioco degli altri fattori in questo tipo di prevenzione ma, i ricercatori, si sentono fiduciosi nell’incoraggiare a fare più sesso.



9) Combatte l’insonnia - Dopo un orgasmo, l’organismo rilascia la prolattina che è responsabile del sentirsi rilassati e assonnati. Se avete problemi ad addormentarvi, coinvolgete in partner: Meglio fare l’amore che contare le pecore!



10) Diminuisce lo stress - Lo stress è il primo motivo per il quale facciamo meno sesso, pur coscienti del fatto che il sesso allenterebbe il peso di quello stress. Quello che entra in gioco è il sistema limbico, tempestato di sostanze che fanno sentire il cervello appagato.