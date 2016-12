Addominali: 2 esercizi facili facili

07:00 - Sfoggiare un ventre sodo e piatto è il desiderio di tutte in vista dell’estate (e non). Se la prova bikini ti mette a disagio, impegnati negli esercizi per gli addominali. Ti occorre un tappetino, tanta volontà e costanza! Pronta? Cominciamo con l’allenamento casalingo.

Esercizio N.1



Posizione - Distenditi sulla schiena con le gambe piegate e allargate alla stessa ampiezza del bacino. I piedi devono essere ben appoggiati a terra. Le mani intrecciate dietro alla nuca. Contrai gli addominali e inspirare.

Movimento - Espira sollevando lentamente le spalle da terra. Mantieni la posizione e poi, inspirando ritorna alla posizione di partenza senza rilassare gli addominali.

Esercizio N.2



Posizione - Distenditi sulla schiena con le gambe distese, facendo attenzione a non contrarle. Tieni le braccia lungo il corpo. Contrai gli addominali. Cerca di mantenere la parte bassa della schiena aderente al pavimento, senza inarcarla.



Movimento - Espirando, porta una gamba a 45°. In questo modo contrarrai la parte bassa degli addominali. Fai attenzione a mantenere sempre la schiena piatta. Portare la seconda gamba a 45°. A questo punto ti accorgerai che la contrazione sulla parte bassa degli addominali aumenta e anche il rischio che la schiena si inarchi. Se non si riesci a evitarlo, tieni le gambe leggermente più alte.

Riporta la seconda gamba in posizione di partenza, continua a mantenere la prima a 45°. Il movimento si conclude riportando anche la prima gamba perpendicolare al pavimento.



Ripetizioni - Per tutti e 2 gli esercizi inizia con 15 sequenze complete per ogni gamba. Fermati per 60 secondi. Replica quindi le ripetizioni per 2 volte.