SuperEnalotto, a Caorle un 6 da 77,7 milioni con una schedina da 4,5 euro

La schedina è stata giocata presso il punto vendita Sisal "Tabaccheria Filippi" in viale Santa Margherita. Il sei mancava dal 25 febbraio 2017, quando è stata Mestrino (Padova) ad aggiudicarsi 93,7 milioni di euro. Il jackpot ripartirà con un montepremi di 17,2 milioni di euro stimati per il concorso di giovedì 3 agosto 2017.



"Non posso neppure immaginare chi abbia vinto ma spero che i soldi restino qui a Caorle". Lo afferma Jole Filippi, titolare della tabaccheria baciata dalla fortuna. "Siamo frastornate, questa è una città balneare con tanti turisti italiani ma anche stranieri, chiunque può avere vinto". "Faremo certamente festa - dice Jole - non sappiamo ancora come, aspettiamo che passi lo stordimento e poi ci penseremo".