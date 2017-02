Centrato il 6 al Superenalotto: 93 milioni di euro nel Padovano

Superenalotto super fortunato per uno scommettitore che ha giocato il suo tagliando in una tabaccheria di Mestrino, nel Padovano: ha centrato il 6, portandosi a casa il jackpot da 93.720.843,46 euro. Nello stesso concorso l'unico 5 riceverà invece 214mila euro. La combinazione vincente era con la combinazione 11, 17, 40, 69, 84, 85, con l'82 come Jolly.