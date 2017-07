Trentino, aggredito da orso: "Io vivo per miracolo"

"Me lo sono trovato davanti. Deve essersi impaurito alla vista del mio cane. Ma io avevo più paura di lui. Non ho fatto nemmeno in tempo a scappare. Ho fatto appena in tempo a mettere il braccio sinistro davanti al viso che mi ha morso". Angelo Metlicovez, l'escursionista aggredito da un orso in Trentino, rivive ancora la paura provata durante l'attacco. "Sono vivo per miracolo", sospira. L'uomo ha diverse ferite ma non è in pericolo di vita.