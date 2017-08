In Trentino uomo ferito da un orso, è polemica: "Basta invasione"

Ordinanza di cattura per Kj2"L'orso che ha ferito l'uomo nei pressi di Terlago sembrerebbe essere Kj2, già protagonista nel giugno del 2015 dell'aggressione a Cadine. Oggi è ancora in libertà, con 'addosso' un'ordinanza di cattura", afferma il consigliere provinciale trentino e segretario della Lega Nord Maurizio Fugatti. "La cosa paradossale - continua - è quella che Kj2, se le informazioni saranno confermate, sarebbe stata catturata nell'ottobre 2015, ma sarebbe stata poi rilasciata con il radiocollare in attesa degli esiti del Dna. Da quel momento poi non sarebbe stata più catturata. In pratica un orso che ha aggredito una persona, sarebbe stato lasciato volontariamente 'a piede libero', per non essere poi più ricatturato dai forestali della Provincia. E successivamente, lo stesso orso, se confermato, avrebbe di nuovo aggredito una persona". "Fortunatamente il ferito - prosegue - non è in gravi condizioni, ma se si trattasse di Kj2, viste le responsabilità della Provincia nella gestione dell'orso e le palesi inefficienze dimostrate, per il presidente Rossi e per l'assessore Dallapiccola riteniamo che debba scattare l'accusa di responsabilità diretta. Ed è andata loro bene che non ci è scappato il morto". "Se non si trattasse di Kj2, poco cambierebbe - sostiene il leghista - perché Rossi e Dallapiccola hanno inspiegabilmente rilasciato un orso pericoloso e poi non sono più stati in grado di ricatturarlo. A rimetterci in tutto questo è l'immagine del Trentino, tornato oggi ai negativi clamori nazionali per il progetto Life Ursus tanto decantato fino a qualche mese fa da tutto il centrosinistra trentino".