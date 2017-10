A lei ora tutto è permesso. Anche continuare a salire sugli alberi di ciliegio e amarena per farne scorpacciate dei frutti per ore. Da qui il nome di orsa Amarena, per la quale il sindaco di Bisegna (L'Aquila) ha firmato un'ordinanza per la sua tutela. Le sue scorribande quotidiane, infatti, in particolare nel territorio della frazione di San Sebastiano dei Marsi, sono mal digerite da qualcuno che negli ultimi giorni ha pensato di liberarsene a colpi di proiettili di gomma. Ma ora c'è il divieto di inseguirla e spararle, per l'incolumità di tutti, plantigrado compreso.