In Russia, a casa Panteleenko non bastava un gigante di due metri e 150 chili, Stepan, adottato 24 anni fa quando era un cucciolo di tre mesi, trovato da alcuni cacciatori. La famiglia di Yuri e Svetlana si allarga con l'arrivo di Semyon, un altro piccolo plantigrade rifiutato dalla mamma che vive in uno zoo. E il piccolo di casa che cresce e gioca viene raccontata, giorno per giorno, su Instagram.