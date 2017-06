Usa, orso nero piomba in una casa e si mette a suonare il pianoforte

Due zampe sul pianoforte e poi quatto quatto in giro per la casa in cerca, probabilmente, di qualcosa di cui cibarsi. Protagonista di questa "bravata" è stato un orso nero che, curioso e intrepido, si è intrufolato in una casa di Vail, in Colorado, e si è messo a suonare lo strumento approfittando dell'assenza dei padroni.