Torino, aggredita atleta azzurra Osakue: pista razzismo

L'atleta, nata a Torino il 16 gennaio 1996, è una discobola e pesista italiana, primatista italiana under 23 del lancio del disco. Dai genitori, nigeriani emigrati in Italia, padre judoka e madre giocatrice di pallamano, eredita la passione per lo sport e l'agonismo: da bambina si appassiona al tennis per poi passare all'atletica leggera, dapprima come ostacolista, poi come discobola e pesista.