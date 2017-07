Bari, picchia la compagna perché non ha lavato i piatti: lei cade e muore

Una polacca 30enne, Anita Betata Rzepecka, è morta a Bari per un grave trauma cranico provocato da una caduta avvenuta durante l'ennesima lite con il compagno. L'uomo, un 44enne romeno, Marian Sima, l'avrebbe schiaffeggiata violentemente facendola cadere e lasciandola per ore svenuta per terra. E' stato fermato per omicidio volontario. "Si merita questo perché non aveva lavato i piatti così come le avevo detto", ha detto alla madre della vittima.