Infiltrazioni 'ndrangheta, condannati Saverio e Rocco Dominello

Gli avvocati di Dominello: "Faremo appello" - "Una pena esagerata, faremo appello". Queste le dichiarazioni rilasciate a caldo da Ivano Chiesa e Domenico Putrino, difensori di Rocco Dominello. "Non c'era nessuna prova per condannarlo, né per l'associazione mafiosa né per il tentato omicidio, per il quale il padre si era preso tutta la responsabilità".



Il legale di Germani - Soddisfatto è invece Michele Galasso, avvocato di Germani, assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa: "Lui si giocava la vita . È stato massacrato, ma ora la verità è venuta fuori".